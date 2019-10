Další skandály a nová svědectví. Trumpova republikánská obrana začíná mít trhliny

WASHINGTON/PRAHA Poslední svědectví v procesu impeachmentu začínají vážněji ubližovat prezidentu Trumpovi. Pochybovat začínají i vysoce postavení republikáni a Bílý dům si nepomáhá ani vytvářením nových skandálů. Obranná zeď z republikánů se tak možná pomalu začíná drolit. A nejzávažnější svědectví přitom teprve možná přijde.

„Demokraté o tomto výslechu tvrdí, že posunul celé vyšetřování na úplně novou úroveň,“ uvedl ve čtvrtek redaktor Washington Post Aaron Blake. Hovořil o svědectví vyslance USA na Ukrajině Billa Taylora, které proběhlo tento týden na půdě amerického kongresu v rámci vyšetřování nezákonných kroků prezidenta Donalda Trumpa. Opoziční demokratická strana v září zahájila proces zvaný impeachmentu, na jehož konci se rozhodne o odvolání prezidenta z funkce.



Bill Taylor, který je pouhou dočasnou náhradou a odvolanou velvyslankyni Marie Yovanovitchovou, vystoupil na kapitolu v úterý a jeho svědectví bylo skutečně přelomové. Bývalý velvyslanec na Ukrajině za Bushovy administrativy totiž upozornil, že na Ukrajině fungovala dvojí diplomacie – jednu vedlo ministerstvo a druhou Trumpův osobní právník Rudy Giuliani.

Dále ho znepokojil i fakt, že mu Bílý dům odepřel informace o hovoru prezidenta Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym, který celý impeachment odstartoval.

Především ale potvrdil obavy demokratů, že Trumpova administrativa zablokovala vojenskou pomoc Ukrajině dokud nevyšetří společnost Burisma – firmu, která zaměstnala syna jeho politického oponenta Joea Bidena. Taylor potvrdil to, co Bílý dům zapíral. Podle něj došlo na „quid pro quo“, něco za něco.

Prezidentovi k tomu v posledních dnech uškodila ještě jedna událost. Slova Billa Taylora totiž na tiskové konferenci potvrdil i personální šéf Bílého domu Mick Mulvaney. „Je to normální, děláme to v zahraniční politice pořád. A vy už se přes to přeneste,“ vyštěkl na novináře. Impeachment tímto nabral na obrátkách.

Trhliny v obraně Trumpa

Odchod Trumpa z Bílého domu ale stále není jistý. K tomu, aby byl ale prezident odvolán z funkce, musí demokraté získat podporu republikánů v senátu – konkrétně potřebují 20 hlasů. Podle deníku Washington Post se sice zatím nejméně patnáct senátorů vyjádřilo, že mají pochybnosti o chování Trumpovy administrativy, ale nikdo z nich neřekl, že chce prezidenta odstranit z funkce.

Situace v Republikánské straně je ale po všech událostech zajímavá. Na jedné straně stojí lidé, kteří budou stát za Donaldem Trumpem za všech okolností. Potřebují jeho podporu v nadcházejících volbách a doufají, že se jim případně prezident odvděčí (třeba ministerským či velvyslaneckým postem jako v případě Gordona Sondlanda).

Ukázkou podpory prezidentovi se tak stalo úterní jednání, které se pokusili narušit republikánští poslanci v čele s kongresmanem Mattem Gaetzem. Domáhali se přístupu na slyšení s diplomatem Taylorem a zpochybňovali proces impeachmentu.

Na straně druhé pak stojí republikánští senátoři, kteří si uvědomují vážnost situace, jako například druhý nejvýše postavený muž strany v senátu John Thune, který po svědectví Billa Taylora uvedl, že to vypadá velice bledě pro Bílý dům.

Prezident si navíc u řady republikánů zavařil stažením vojáků ze Sýrie, což i samotný šéf republikánů v senátu a věčný obránce prezidenta Mitch McConnell nazval „závažnou chybou“ a 130 republikánských kongresmanů se připojilo k v rezoluci Sněmovny reprezentantů, která tento krok odsoudila.

A aby toho nebylo málo se prezident tento týden rozhodl, že uspořádá summit G-7 ve svém soukromém golfovém klubu, čímž si rozlítil další členy vlastní strany – pokud by se totiž sjezd světových lídrů v rezortu konal, Trump by tím zneužil svůj post k vlastnímu obohacení. Po nátlaku politiků a veřejnosti nakonec prezident ustoupil a summit uspořádá jinde.

Nejzávažnější svědectví proti Trumpovi v rámci procesu impeachmentu však nejspíš teprve zazní. Demokraté totiž podle amerických médií plánují předvolat bývalého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, který se s Trumpem v září rozešel ve zlém. Bolton v minulosti označil chování prezidentova právníka na Ukrajině za „drogový obchod“ a byl situací na Ukrajině rozezlený. Nakolik jeho slova dokáží přesvědčit republikány, že by měli opustit Trumpovu potápějící se loď, však zůstává ve hvězdách.