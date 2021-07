Turecko chce dále jednat s Tálibánem o provozu mezinárodního letiště v Kábulu, snahu podporuje USA

Turecko chce dále jednat s afghánským povstaleckým hnutím Tálibán o svém záměru spravovat a provozovat mezinárodní letiště v Kábulu po stažení všech zahraničních vojsk z Afghánistánu. Řekl to v pondělí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informovaly zahraniční agentury. K plánu Ankary se Tálibán dosud stavěl odmítavě. USA turecké snahy naopak podporují.

„Snažíme se pochopit, jaké rozhovory můžeme mít s Tálibánem a kde by se jednání mohla uskutečnit,“ uvedl Erdogan. Současně kritizoval vojenskou ofenzívu, kterou Tálibán vede v Afghánistánu, a označil ji za okupaci. „Z našeho pohledu není současný přístup Tálibánu dobrý,“ uvedl turecký prezident.



Záměr Ankary provozovat kábulské letiště ale Tálibán již odmítl. Povstalci vyzvali k odchodu všech zahraničních vojsk. Uvedli, že jinak je budou považovat za invazní jednotky. „A jako s takovými s nimi naložíme,“ pohrozil Tálibán. Erdogan ale vyjádření bagatelizoval a poukázal na to, že povstalci přímo neřekli, že nechtějí v zemi turecké síly.

Podle Erdogana se na začátku července Turecko dohodlo s USA na podobě, jakou by měla mít přítomnost jeho personálu na letišti v Kábulu. Ankara by se z Washingtonu měla dočkat logistické podpory. Kábulské letiště Spojené státy a další země považují za klíčovou infrastrukturu, protože představuje vstupní bránu do Afghánistánu pro zahraniční diplomaty a humanitární pracovníky.



Pro Turecko by správa kábulského letiště znamenala diplomatický úspěch ve vztazích s USA. Ty se v posledních měsících zhoršily kvůli záměru Ankary zavést do výzbroje své armády ruský systém protiletadlové obrany S-400, ale i kvůli americkému uznání genocidy Arménů v období první světové války.