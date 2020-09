U bejrútského přístavu se našly další tuny dusičnanu amonného. Přístroje zaznamenaly v troskách tlukot srdce

Chemikálie se našla před vjezdem číslo devět do přístavu. V srpnu v přístavu explodovalo 2750 tun špatně uskladněného dusičnanu amonného. Zranilo se tehdy na 6000 lidí a byly poničeny části města kolem přístavu. Libanonci výbuch připsali liknavosti politiků, protože o potenciálním nebezpečí látky se vědělo. Vláda Hasana Dijába pak podala demisi a Dijábův nástupce Mustafá Adíb nyní sestavuje nový kabinet. Jak píše agentura Reuters, mezi občany panuje stále strach, že stejně špatně jsou uskladněny další nebezpečné materiály a že lidé jsou stále v ohrožení.



Ve čtvrtek se například prověřovala zpráva o úniku paliva na bejrútském letišti. Prezident Michel Aún nařídil vyšetřit informaci, podle níž z vadného tankovacího systému uniklo palivo, a nařídil opravu tankovací infrastruktury.

Ředitel letiště Fádí Hasan na tiskové konferenci řekl, že mediální zprávy o úniku na letišti jsou nesprávné. Loni v prosinci podle něj uniklo 84.000 litrů paliva a oprava, již zahraniční vyšetřovatelé označili za dostačující, byla provedena do dvou měsíců. „Žádná exploze nehrozí,“ řekl Hasan.

V troskách domů v Bejrútu jeden z pátracích psů ve středu označil místo, kde by ještě mohla být těla obětí srpnového výbuchu. Bejrútský guvernér Marván Abbúd ve čtvrtek řekl, že také termické snímače ukázaly, že je pod troskami zřejmě jedno nebo dvě lidská těla. Používají se podle něj vysoce moderní přístroje, které „zachytily tlukot srdce“. „Doufáme, že odtud vyjde někdo živý,“ sdělil Abbúd.

Jeho informaci potvrdili bejrútští hasiči, podle nichž termokamera zachytila puls člověka asi dva metry pod sutí. Jeden z libanonských záchranářů prohlásil, že přístroje zaznamenaly (u případného přeživšího) „19 nádechů za minutu“.

A Chilean search and rescue team in Beirut say they have detected a possible heartbeat of a body under the rubble of a building destroyed by the August 4 blast. If true, then that would mean that the person would have been stuck under the wreckage, alive, for 29 whole days. pic.twitter.com/uLWIq5ociA