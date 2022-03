Rusko zesílilo ostřelování, bombarduje centra měst. Chce zabíjet civilisty a zasít paniku, říká Kyjev

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v úterý vyzval svět, aby na Rusko uvalil další sankce. Reagoval tak na podle svých slov „barbarský“ útok, který ruská armáda provedla na centrum Charkova.

„Barbarské raketové údery na náměstí Svobody v centru města a obytné oblasti v Charkově. Putin Ukrajinu neumí zlomit. Ze vzteku páchá další válečné zločiny, vraždí nevinné obyvatele,“ napsal ministr. „Svět může a musí dělat víc. Zvyšte tlak, plně izolujte Rusko,“ dodal.

Na sociálních sítích už se objevují videa ukazující dopad rakety vedle jedné z budov, následnou explozi i zkázu, kterou nálet přinesl. Podle serveru Ukrajinska pravda nejméně dva lidé při útoku zemřeli, kvůli nepřehledné situaci na místě se však bilance obětí může zvýšit.

„Podle prvotních informací byly zasaženy budovy charkovské oblastní správy, opery, filharmonie a část rezidenční oblasti (většinou čtyř až pětipodlažní obytné domy). Záchranné složky se kvůli ostřelování nemohou zapojit,“ citovala agentura Unian záchranáře.

Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Michajlo Podoljak pak uvedl, že Rusko aktivně ostřeluje centra měst, aby vyvolalo paniku a civilní oběti.

Podle charkovského starosty Ihora Těrechova vyhodili ruští vojáci do povětří trafostanice, což způsobilo problémy v dodávkách elektrické energie i vody. Agentura Unian píše o zničených horních podlažích dvou výškových budov.

Podle Těrechova zůstali v důsledku ostřelování Charkova lidé uvězněni pod troskami budov, záchranáři je vyprošťují. V pondělí charkovské úřady oznámily, že ve městě zahynulo 11 lidí a několik desítek bylo zraněno po ostřelování ruskými raketomety.

Napjatá je i situace v metropoli, kde se ruská armáda snaží obnovit ofenzivu, napsal generální štáb. „V Polesí (severozápadně od Kyjeva) se nepřítel nadále pokouší obnovit ofenzívu směrem k hlavnímu městu,“ dodává. V Kyjevě stále funguje infrastruktura včetně elektřiny, tepla a vody, píše Ukrajinska pravda. Od úterý je zakázán prodej alkoholu.

Americká soukromá společnost Maxar Technologies v noci na úterý uvedla, že k metropoli míří kolona ruských vojenských vozidel až 64 kilometrů dlouhá. Ruské jednotky za poslední den nicméně udělaly při postupu na Kyjev jen malý pokrok, uvádí britské ministerstvo obrany. Intenzivněji operuje dělostřelectvo.

Ruská armáda také útočí na Cherson při ústí Dněpru. Momentálně je město s necelými 300 tisíci obyvateli v obklíčení, nadále však zůstává v ukrajinských rukou. Podle agentury Unian se tu ukrajinské armádě podařilo zničit konvoj ruských vozidel.

Nemocnice a obchody s potravinami fungují, ruští vojáci se však objevují na okrajích města a podle listu Ukrajinska pravda také si zřizují kontrolní stanoviště na výpadovkách.

Opusťte Mariupol, vyzývají separatisté

Separatisté z Doněcké lidové republiky (DNR) vybídli obyvatele obklíčeného Mariupolu, aby město do 2. března opustili dvěma speciálními koridory. Oznámila to ruská agentura Interfax s odvoláním na mluvčího ministerstva obrany samozvané DNR Eduarda Basurina.

Mariupol je ustavičně ostřelován, nepřátelská palba zabíjí civilisty, ženy a děti a ničí školy a domy, uvedl tamní starosta. Doněský lídr Pušilin oznámil, že separatisté mají v plánu během úterý získat pod svou kontrolu mariupolský přístav.

Obklíčení strategického ukrajinského města s asi 430 tisíci obyvateli ruskými silami a proruskými separatisty ohlásil o den dříve mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, dodal Interfax. Mariupol i nedaleká Volnovacha jsou sice pod tlakem nepřítele, ale stále jsou v ukrajinských rukou, uvedl list Ukrajinska pravda.

„Zaručujeme bezpečnost na úsecích silniční trasy E58, a to jak ve směru do Záporožské oblasti Ukrajiny, tak do Ruska,“ řekl Basurin. V Mariupolu podle ukrajinských médií nejde elektřina vinou nepřátelského ostřelování, které Volnovachu téměř zničilo.

28. února 2022

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ruská vojska od začátku invaze dosud neohlásila dobytí žádného velkého ukrajinského města. Mluvčí Konašenkov už dříve vyzýval k odchodu civilní obyvatelstvo Kyjeva.

Pokud jde o spekulace, že se Bělorusko brzy připojí k ruské invazi, tamní diktátor Alexandr Lukašenko podle agentury Belta uvedl, že nic takového v plánu nemá. Odmítl také, že ruští vojáci útočí z Běloruska. To se nicméně v posledních dnech děje.

Lukašenko tvrdí, že ruská ofenziva na ukrajinské území pokračuje z pěti směrů – z Krymského poloostrova, z Doněcké a Luhanské oblasti, na Kyjev, Černihiv a Charkov. „Kromě toho, ruské vedení před nás tuto záležitost nikdy nepostavilo,“ dodal s odkazem na běloruské zapojení do ozbrojeného konfliktu.

Rusko podle něj běloruskou pomoc Rusko na Ukrajině nepotřebuje. Moskva v únoru do Běloruska přemístila asi 30 tisíc vojáků, podle ní šlo o plánované vojenské cvičení. I po jeho skončení však jednotky v Bělorusku zůstaly a Kyjev hned v první den ruské invaze oznámil, že ruské síly Ukrajinu napadly i z Běloruska.