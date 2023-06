Analýza

„Víme, že čím více země budou Ukrajinci schopni osvobodit, tím silnější budou mít pozici u jednacího stolu,“ prohlásil 13. června generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg. V době, kdy se mluví o tom, že ofenziva povede přinejmenším k vyhnání Rusů z Ukrajiny, jde o překvapivé vyjádření, vracející do hry možnost mírových jednání a případných kompromisů. Celé to pak vyvolává řadu otazníků zejména kolem cílů ofenzivy a toho, co bude dál, pokud bude ukrajinský útok skutečně úspěšný.