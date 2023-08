Západ těžko Ukrajinu znovu vyzbrojí, pokud protiofenziva selže. Evropa ztratí chuť bojovat, míní analytik

„Obávám se toho, že pokud Ukrajinci v protiofenzivě nezískají strategické vítězství – tedy neporazí Rusy na svém území tak přesvědčivě, aby nebyli schopni dalšího boje –, bude těžké je znovu vyzbrojit,“ řekl americký bezpečnostní analytik Andrew A. Michta.

Podle Michty, který přednáší i pro americké ozbrojené složky, ofenziva obnažuje dva problémy. První je, že další leopardy už v Evropě prostě nejsou. Starý kontinent tři poslední dekády povážlivě zanedbával zbrojení a spoléhal se na to, že ho ochrání Amerika. Zadruhé jsou podle amerického experta uvnitř struktur NATO stále lidé, kteří by vše nejraději vrátili do původního stavu před invazí. Evropa by – zjednodušeně řečeno – brala od Rusů levný plyn, od Číňanů levné technologie a od USA si nechala krýt záda.

Vzpomenout lze třeba německý postoj těsně před agresí, když už se ruské tanky chystaly přejet hranici. Berlín tehdy s vážnou tváří nabízel Kyjevu přilby, zatímco USA už posílaly protitankové střely a jiné smrtící zbraně. Názorový proud, který angažování se ve válce nese nelibě, by nevydařenou protiofenzivou mohl dostat vítr do plachet.

Lidovky.cz: Poskytl Západ Ukrajincům k protiofenzivě dost zbraní?

Trochu se obávám, že Evropa, zejména některé evropské země, zůstaly za svými možnostmi. Na spuštění mobilní manévrovací války, o kterou se Ukrajinci pokusili, potřebuje útočící strana zásadní převahu mužstva i materiálu.

Ale je třeba uznat, že Evropa prostě nemá dostatek zbraní. Podle mého odhadu je v celé EU asi 2 tisíce tanků Leopard 2, z toho provozuschopná bude zhruba polovina. USA svou produkci zbraní od začátku konfliktu výrazně zvýšily – u dělostřelecké munice dokonce o nějakých 500 procent. Evropa musí udělat totéž.

Lidovky.cz: Jak moc by podle vás měla Evropa zbrojit?