„Včera tudy prošlo kolem třinácti tisíc lidí, dnes to bude asi podobné, od začátku krize je to stabilní počet, jen je to teď lépe organizované,“ vysvětluje nárazové přílivy lidí místní voják, který střeží přechod se samopalem v ruce. Skupinky uprchlíků, kteří se do Vyšného Nemeckého sjíždějí ze všech koutů válkou soužené země, si s sebou nesou jen málo zavazadel, naopak je často doprovází psi a jiní domácí mazlíčci.