Záporožskou elektrárnou otřásly exploze, Moskva a Kyjev se viní navzájem

„Odborníci MAAE nahlásili desítku výbuchů, které mají původ patrně v ostřelování, a škody na některých budovách, systémech a vybavení,“ uvedla MAAE na Twitteru.

„Zprávy našeho týmu ze včerejška a dnešního rána jsou extrémně znepokojivé,“ uvedl šéf MAAE Rafael Grossi. „Ať je za tím kdokoliv, musí okamžitě přestat,“ dodal. „Hrajete si s ohněm,“ varoval.

Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že ostřelovala elektrické vedení vedoucí k elektrárně. Podle agentury TASS ostřelování zasáhlo sklady v areálu zařízení. „(Elektrárnu) ostřelovali nejenom včera, ale i dnes, ostřelují ji právě teď,“ uvedl Renat Karčaa, poradce generálního ředitele Rosenergoatomu, který je součástí energetické divize ruského koncernu Rosatom. Rusko podle něj zaznamenalo 15 střel.

Ukrajinská společnost Enerhoatom, která největší jadernou elektrárnu v Evropě provozuje, obvinila z ostřelování naopak ruskou armádu. Útoky jsou podle ní v souladu se záměrem Moskvy „zničit tolik ukrajinské energetické infrastruktury, kolik je jen možné“, než nastane zima. Enerhoatom Rusko obvinil, že ostřelováním jaderné elektrárny „ohrožuje celý svět“.

Informace ani jedné z válčících stran nelze nezávisle ověřit.

Šéf MAAE Grossi dnes navštívil Francii, kde o situaci v Záporožské jaderné elektrárně jednal s prezidentem Emmanuelem Macronem. V rozhovoru s francouzskou stanicí BFMTV později neřekl, zda podle něj elektrárnu ostřelovali Rusové či Ukrajinci. „Ti, kteří to dělají, vědí, na co střílí. Je to naprosto záměrné, cílené,“ uvedl.

Ruští vojáci areál Záporožské jaderné elektrárny obsadili na začátku března, provoz stále zajišťují Ukrajinci. Z ostřelování a poškozování zařízení se Kyjev a Moskva opakovaně viní navzájem. Ruský prezident Putin na začátku října nařídil vládě převést elektrárnu do ruského vlastnictví. MAAE navzdory Putinovu dekretu elektrárnu považuje za ukrajinskou.