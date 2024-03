Orbán se za zády Bílého domu setká s Trumpem. Sázka na východ, míní experti

Návštěva maďarského premiéra Viktora Orbána v USA, kde se v pátek setká s exprezidentem Donaldem Trumpem, vyvolává obavy v zahraničněpolitických kruzích. Píše to list The Guardian, podle něhož se mnozí obávají, že by Orbán mohl svého přístupu k Trumpovi využít k prosazování kremelských názorů na Ukrajinu.