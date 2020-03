ON-LINE: V USA zemřel na koronavirus druhý pacient, v Jižní Koreji je 476 nových případů

Washington Spojené státy oznámily úmrtí druhého pacienta, který se nakazil novým typem koronaviru. Obětí je asi 70letý muž, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení úřadů pro oblast Seattlu a King County. O prvním případu nákazy nemocí COVID-19 ve státě New York mezitím informoval tamní guvernér.

Jak Andrew Cuomo uvedl v noci na pondělí, infikovanou je asi 30letá žena, která se nakazila během nedávné cesty do Íránu a je doma v karanténě. Neřekl, kde pacientka žije, podle listu The New York Times bydlí ve městě New York. Zdravotní stav nakažené ženy není podle Cuoma vážný.



Dva nové případy nákazy potvrdil v neděli i stát Washington. Nakažení mají vazby na zařízení dlouhodobé péče ve městě Kirkland, kde testy již dříve potvrdily dva infikované - jednoho zaměstnance a jednoho obyvatele zařízení. Celkem Spojené státy hlásí přes 70 případů nákazy, nejvíce nemocných je na západním pobřeží.

Americký prezident Donald Trump o víkendu uvedl, že cestující, kteří do USA zamíří ze zemí zasažených nákazou, budou kontrolováni před nástupem do letadla i o příletu na americké území. O jaké země by mělo jít, ale již neupřesnil.

Letecká společnosti Delta Air Lines v neděli oznámila, že až do května ruší své lety do Milána na severu Itálie, kde přibývá nakažených. Do Říma bude společnost i nadále létat. O dočasném zrušení letů do Milána v sobotu informovaly i aerolinky American Airlines.

476 nových případů v Jižní Koreji

Jižní Korea v pondělí oznámila dalších 476 případů nákazy novým koronavirem, počet infikovaných v zemi tak stoupl na 4212. Přibyly dvě oběti, celkem jich je 22. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na jihokorejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC).

Nejvíce nově infikovaných, celkem 377, pochází z města Tegu, kde se infekce šíří především mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži. Podle KCDC navštívili někteří z členů hnutí v lednu čínské město Wu-chan, které je ohniskem nákazy.

Jihokorejská metropole podala v neděli kvůli šíření koronaviru trestní oznámení na vedení náboženského hnutí Sinčchondži, které viní ze zabití a porušení zákona o infekčních chorobách. Podle vedení Soulu lídři hnutí, považovaného za sektu, nedali úřadům pátrajícím pod možných nakažených jména všech svých členů.

Počet nakažených v Číně přesáhl 80 000

V pevninské Číně za neděli přibylo 202 případů nákazy novým koronavirem a 42 obětí infekce. Celkový počet nakažených v zemi tak dosáhl 80 026, mrtvých je 2912. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi.

Všech 42 nových obětí pochází z provincie Chu-pej, odkud se choroba začala původně šířit. 32 mrtvých je přímo z provinčního hlavního města Wu-chan. Jak poznamenaly světové agentury, počet infikovaných se v porovnání s předchozím dnem snížil, za sobotu přibylo 573 nakažených, v neděli to bylo 202 nových případů. Jde o vůbec nejnižší denní nárůst infikovaných od 22. ledna. Úmrtí ale bylo o něco více - v neděli 42 oproti sobotním 35.

V provincii Chu-pej bylo za neděli potvrzeno 196 nově nakažených, o den dříve to přitom bylo 570 případů. Jde o nejnižší číslo od 24. ledna. Ve městě Wu-chan pak úřady oznámily 193 nových infekcí, což je nejméně od 26. ledna.

Japonsko, kde rovněž evidují stovky nakažených, a Čína se dohodly, že prozatím odloží návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Japonsku. S odvoláním na dobře informovaný zdroj to napsala agentura Reuters. Návštěva byla plánována na začátek dubna. O odložení cesty by měl oficiálně ještě tento týden informovat japonský premiér Šinzó Abe.

Nový typ koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, se objevil počátkem loňského prosince v Číně, šířit se začal právě z jedenáctimilionového města Wu-chan ve středočínské provincii Chu-pej. Podle lékařů vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Na virus umírají převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím.