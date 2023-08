Židé mají malé penisy, protože je nepoužívají, řekl bývalý Trumpův právník

Přepis nahrávky, na níž bývalý primátor New Yorku ona slova říká, byl zveřejněn v rámci projednávaného obvinění ze sexuálního obtěžování. Z toho Giulianiho na jaře nařkla jeho bývalá zaměstnankyně Noelle Dunphyová. Podle jejích slov po ní žádal orální sex i ve chvílích, kdy telefonoval. „Připadal si pak jako Bill Clinton,“ uvedla.

Kromě toho v textu obžaloby nastínila, že devětasedmdesátiletý Giuliani často v opilosti pronášel antisemitské poznámky. Nyní tak vycházejí na povrch některé z nich. Někdejší osobní právník exprezidenta Donalda Trumpa se opřel třeba do přirození židovských mužů.

„Tak funguje přírodní výběr. Židé mají malé ‚ptáky‘, protože je po svatbě nemohou používat. Naproti tomu Italové je používají celý život, proto se zvětšují,“ řekl Giuliani – potomek italských přistěhovalců. V jiné chvíli zase prohlásil, že by se Židé měli zamyslet nad tím, jak moc slaví jeden ze svých nejdůležitějších svátků, dubnový Pesach připomínající konec otroctví Izraelitů v Egyptě.

Už toho prý bylo dost. „Přeneste se přes to. Stalo se to tak před třemi tisíci lety. Rudé moře se rozevřelo, no a co. Nebylo to přece poprvé,“ míní právník, který čelil kritice za antisemitské výroky i v minulosti. O židovském finančníkovi a přeživším holocaustu Georgi Sorosovi řekl, že „skoro ani není Žid“ a nazval ho Antikristem.

Přepisy nahrávek dokazují i oplzlé poznámky, které Giuliani pronášel ke své zaměstnankyni. „Pojď sem, prsatice. Tvoje prsa mi patří, dej mi je. Chci si vzít svoje prsa, jsou moje,“ řekl Dunphyové. Na přepisu ze srpna 2019 se zase chvástal svou potencí. Prý na Dunphyovou nemůže myslet, protože by se vzrušil.

„I když budu myslet jen na to, jak jsi chytrá. Nikdy bych si nemyslel, že dívka může být chytrá. Kdybys mi řekla, že je nějaká holka chytrá, pomyslel bych si, že není přitažlivá,“ poznamenal. Všechny přepisy nahrávek dodané právním týmem Dunpyhové jsou dostupné na webu newyorského soudu.

Giulianiho mluvčí už dříve vzkázal, že jeho šéf všechna obvinění ze strany někdejší podřízené „vehementně a zcela odmítá a hodlá se důsledně bránit“. Vztah s Dunpyhovou byl podle něj konsenzuální, zpochybňuje proto její motivy pro podání žaloby. „Toto je jasné obtěžování a pokus o vydírání,“ řekl také. Dunpyhová však kontrovala pořízenými nahrávkami a naznačila, že jich má v zásobě mnohem víc.

Závažnější soud navíc Giulianimu ještě hrozí. A to v kauze jeho někdejšího klienta Trumpa. Ten je obviněn, že se snažil zmanipulovat výsledky prohraných prezidentských voleb z roku 2020. Podle vyšetřovatelů mu s tím pomohla šestice „spoluspiklenců“. A americká média na základě zveřejněného popisu odvodila, že Giuliani je jedním z nich. Tito lidé zatím nebyli obviněni, vyšetřování však pokračuje.