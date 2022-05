Američané vs. nejvyšší soud. Odpůrci potratů stojí proti dvojnásobné přesile

Pro ponechání precedensu v platnosti se v sondáži z minulého týdne vyslovilo 54 procent dotázaných, zatímco zrušení rozhodnutí z kauzy Roeová vs. Wade podpořilo 28 procent z nich. Zbylých 18 procent uvedlo, že nemá ve věci jasno.

Podle deníku The New York Times (NYT) celoamerické průzkumy posledních více než 20 let ukazují, že legální interrupce mají podporu většiny americké veřejnosti.

Loni například agentuře Pew Research řeklo 59 procent respondentů, že by potraty měly být legální ve všech případech nebo ve většině případů.

„Ovšem výsledky se značně různí. Ve státech jako jsou Arkansas, Mississippi a Alabama je většina dospělých podle studie Pew z roku 2014 proti legálním potratům,“ pokračuje NYT.

Interrupce by omezila až dvacítka států USA

Analytici také podle deníku dlouhodobě podotýkají, že pro mnohé Američany neexistuje v otázce potratů jednoduchá odpověď „ano nebo ne“ a že podle velké části USA by interrupce měly být legální či nelegální jen v některých případech.

Nejvyšší soud v přelomovém rozsudku před téměř 50 lety stanovil, že americké státy nesmějí zakazovat provádění potratů v době před dosažením životaschopnosti plodu. To znamená, že ústavní právo na potrat alespoň teoreticky platí přibližně do 24. týdne těhotenství.

Nyní se zdá, že se nejvyšší soud chystá verdikt z případu Roeová vs. Wade zvrátit v rámci sporu o protipotratový zákon státu Mississippi.

Soudce Samuel Alito sepsal návrh stanoviska o zneplatnění precedenčního verdiktu, k němuž se podle informací webu Politico přihlásili další čtyři soudci, což by znamenalo většinu. Případné přijetí stanoviska by vrátilo otázku legálnosti potratů do rukou jednotlivých států, přičemž se předpokládá, že interrupce by následně byly zakázané nebo výrazně omezené asi ve dvacítce států.

Biden volá po ochraně práva na potrat

Americký prezident Joe Biden v úterý slíbil, že pokud americký nejvyšší soud verdikt o interrupcích z roku 1973 skutečně zvrátí, bude usilovat o uzákonění práva žen na potrat na federální úrovni.

„Jestli tohle stanovisko bude platit, je to vskutku docela radikální rozhodnutí,“ řekl Biden během cesty do státu Alabama.

Odkazoval tím především na argumentaci použitou v návrhu rozhodnutí, která podle prezidenta i některých expertů kromě ukončení práva na potrat také ohrožuje celou řadu dalších práv. Biden konkrétně zmínil právo používat antikoncepci, právo homosexuálů vstupovat do manželství nebo „právo na soukromí“.

„Je to zásadní posun v americké právní praxi,“ řekl. „Znamená to, že na Floridě se mohou rozhodnout přijmout zákon, který říká, že homosexuální sňatky nejsou povolené?“ tázal se.

„Pokud nejvyšší soudní instance v USA zneplatní verdikt z kauzy Roeová versus Wade, bude na volených představitelích našeho národa na všech úrovních vlády, aby chránili právo ženy na volbu“, uvedl Biden.

Zákon nyní nelze na federální úrovni prosadit

„Bude na voličích, aby tento listopad zvolili představitele podporující možnost volby. A na federální úrovni budeme potřebovat více senátorů podporujících volbu a většinu pro možnost volby ve sněmovně, abychom přijali zákon kodifikující Roeovou, který se budu snažit prosadit a který uzákoním podpisem,“ pokračoval prezident.

Biden tak v zásadě přiznal, že momentálně nelze právo na potrat na federální úrovni prosadit, ačkoli Demokratická strana kontroluje obě komory Kongresu. Překážkou pro takový krok je situace v Senátu, kde je vzhledem k systému obstrukcí v praxi zapotřebí 60 hlasů k prosazení většiny legislativních návrhů.

Menší z komor Kongresu je nyní rozdělena mezi demokraty a republikány v poměru 50 křesel ku 50 a demokraté ji kontrolují jen díky rozhodujícímu hlasu viceprezidentky Kamaly Harrisové. S touto nejtěsnější možnou většinou by mohli změnit pravidla obstrukcí, tomu ovšem brání postoj dvou demokratických senátorů: Joea Manchina a Kyrsten Sinemaové.

Lídr demokratických senátorů Chuck Schumer v úterý slíbil, že pokud se nejvyšší soud vydá cestou nastíněnou v uniklém většinovém stanovisku, pak Senát projedná návrh o uzákonění práva žen na interrupce. Agentura AP ovšem podotýká, že Schumer neslíbil snahu změnit procedurální pravidla s cílem oslabit obstrukce. Senátoři Sinemaová a Manchin mezitím v prohlášeních potvrdili svou podporu stávajícímu systému.

Demokraté tak podle AP obraceli pozornost k umírněným republikánským senátorkám Susan Collinsové a Lise Murkowské, které podporují přístup k potratům a v úterý vyjádřily výhrady k uniklé argumentaci většiny nejvyššího soudu. Dvojice letos předložila návrh zákona, který by legislativně ukotvil platný výklad americké ústavy daný případem Roeová vs. Wade.