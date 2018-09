Agenti GRU ze Salisbury souvisí se zmařeným pokusem o atentát na černohorského premiéra, zjistili novináři

LONDÝN/PRAHA Alexandr Petrov a Ruslan Borišov, kteří jsou podezřelí z útoku na bývalého ruského agenta a jeho dceru, jsou podle zjištění investigativních novinářů spojení s Colem Eduardem Šišmakovem, který se v roce 2016 pokusil o atentát na černohorského premiéra Mila Djukanoviče. Jejich pasy byly totiž vydány ve stejné várce, píše The Telegraph.

Výzkum skupiny investigativních novinářů s názvem Bellingcat a ruského novinářského serveru The Insider Russian ukázal, že pasy Petrova i Šišmakova byly vydány speciálním úřadem ve stejné várce. Alexandr Petrov navíc předtím, než se odehrál útok na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji, na údajně falešný pas absolvoval několik cest, uvedl server The Telegraph.

Poprvé letěl do Anglie a do Amsterdamu. O měsíc později, v červnu 2016, jel autobusem do Kazachstánu a úředníkům tvrdil, že je na cestě do čínského Pekingu, ačkoliv ten byl od něj vzdálený téměř 5000 kilometrů. O patnáct dní později se pak zjevil v Tel Avivu, odkud letěl zpátky do Moskvy. Stále ale není jisté, zda ho na cestách doprovázel Boširov, protože informace o jeho cestování se skupině zatím nepodařilo zjistit.

Poslední cestu na falešný pas absolvoval Petrov do Londýna 3. března tohoto roku, právě v době, kdy se odehrál pokus o vraždu Skripalových. Petrov a Boširov se hájí tím, že byli na dlouho plánované dovolené. Letenku si však přitom objednali teprve v noci před útokem.



Pasy byly vydány úřadem obvykle sloužícím zpravodajským důstojníkům a významným úředníkům.



Bellingcat a The Insider dále zveřejnili, že mezi Petrovovým cestovním dokumentem a falešným pasem pro Šišmakova alias Širkovova, který organizoval pokus o vraždu černohorského premiéra v říjnu 2016, byl rozdíl pouze 26 čísel. To znamená, že úřad, který Petrovův pas vydal v dubnu 2016, nechal do srpna zhotovit pouze dalších 26 pasů. Interpol už vyhlásil po Šišmakovovi pátrání.



Plán na zabití Mila Djukanoviče, toho času premiéra, byl zmařen jen několik hodin před jeho uskutečněním. Sergej Skripal a jeho dcera Julije byli otráveni 4. března letošního roku nervovově paralytickou látkou novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Po týdnech v intenzivní péči lékařů se nakonec oba zotavili.

Nervově paralytický jed novičok byl v červnu letošního roku také příčinou smrti čtyřiačtyřicetileté Dawn Sturgessové a otravy jejího přítele Charlieho Rowleyho. Policisté jsou přesvědčeni, že útok jedem z lahvičky od parfému souvisí i s otravou Skripalových. Případ policie vyšetřuje jako vraždu.