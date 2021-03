Už vám chybím? ptal se Trump měsíc po konci ve funkci. Ze stranické konference se stala exprezidentova oslava

ORLANDO/PRAHA Třídenní Konference konzervativní politické akce (CPAC), na níž se setkávají republikánští funkcionáři a aktivisté, vygradovala projevem Donalda Trumpa. Cílem konference bylo sdělit, že strana ho podporuje i po volební prohře.

Více než měsíc od inaugurace prezidenta USA Joea Bidena se bývalý šéf Bílého domu Donald Trump prakticky neukázal před kamerami. S veřejností komunikoval pouze skrze tisková prohlášení svého týmu, potažmo v telefonních rozhovorech s novináři. Žádný projev, žádné setkání s voliči. Své mlčení prolomil v neděli krátce před půlnocí středoevropského času na každoroční třídenní Konferenci konzervativní politické akce.

Již předem americká média informovala, že cíl Donalda Trumpa bude jasný: ukázat, že je stále velkým hráčem v americké politice, že se chce ucházet o další prezidentský mandát a že svým kritikům uvnitř Republikánské strany nic neodpustí. A to se naplnilo.

„Už vám chybím?“ začal exprezident svůj projev a naznačil, že má v plánu dál hrát velkou roli ve straně. „Naše cesta rozhodně neskončila a na jejím konci vyhrajeme ... Republikánská strana je jednotná. Jediné rozdělení vzniká mezi pár washingtonskými oportunisty,“ dodal Trump a bylo jasné, že útočí na šéfa republikánů v Senátu Mitche McConnella, který reprezentuje druhé, tradičnější křídlo strany. Trump následně prohlásil hnutí MAGA (Make America Great Again) za budoucnost republikánů. Řeč obsahovala i několik útoků na současného prezidenta.

V podobném duchu se nesly i projevy ostatních vystupujících. Většina z nich vyjadřovala svou podporu Donaldu Trumpovi, a to navzdory tomu, že strana po čtyřletém období jeho vlády ztratila Bílý dům i většinu v obou komorách Kongresu. Řečníci ostře kritizovali socialismus a neustále opakovali smyšlená tvrzení bývalého prezidenta, že loňské volby vyhráli demokraté jen díky volebním podvodům.

„Přestože byl Donald Trump prezidentem jen na jedno volební období, mezi republikány panuje nálada, že to bylo masivně úspěšné období,“ uvedl pro deník The Washington Post Matt Schlapp, předseda Americké konzervativní unie, která organizuje CPAC. „Neznamená to, že byl každý den jeho vlády skvělý, ale splnil vše, co nám slíbil,“ dodal.

Z konference se doslova stala oslava Donalda Trumpa. Stovky lidí bez roušek měli na sobě placky, čepice či trička s Trumpovou tváří nebo nápisy „Trump 2024“ či „Už vám chybím?“. Kult prezidenta pak dokreslovala i zlatá Trumpova socha v saku s červenou kravatou a boxerskými trenýrkami v barvách americké vlajky. V jedné ruce držela ústavu a v druhé zlatou kouzelnou hůlku.

Do očí bijící byla ale především absence kritiků bývalého prezidenta. Chyběla velká stranická jména, jako je Trumpův viceprezident Mike Pence, jenž pozvání odmítl, či již zmíněný Mitch McConnell. Neukázali se ani kongresmanka Liz Cheneyová či senátor Mitt Romney.

CPAC je pro politology jednou z nejdůležitějších stranických konferencí. Právě zde se totiž po každých prezidentských volbách začíná ukazovat, kam se Republikánská strana posunula a kdo jsou velcí hráči v jejím středu. V roce 2009 se například strana odvrátila od politiky George Bushe mladšího a řečníci začali poprvé veřejně kritizovat jeho prezidentství, jež skončilo v době ekonomické krize. V roce 2017 pak zaznívala masivní podpora prezidenta Donalda Trumpa, přestože ve volebním roce 2016 Trump ani na CPAC nevystoupil. Nyní po dalších prezidentských volbách se zdá, že se Republikánská strana opět posunula od politického mainstreamu do více extrémních poloh.