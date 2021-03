Trump hodlá příští rok kandidovat do Senátu na Aljašce. Chce zatopit těm, kteří ho nepodpořili

WASHINGTON Někdejší americký prezident Donald Trump se hodlá postavit příští rok proti republikánské senátorce Lise Murkowské v boji o křeslo v Senátu ve státě Aljaška. Trump opakovaně tvrdí, že se chce postavit těm zákonodárcům, kteří ho nepodpořili v době jeho končícího prezidentského mandátu.

Trump uvedl, že za žádných okolnosti Murkowskou nepodpoří. „Reprezentuje svůj stát špatně a svou zemi ještě hůř. Nevím, kde budou za rok jiní lidé, ale vím, kde budu já - na Aljašce bojovat proti neloajální a velmi špatné senátorce,“ řekl Trump pro server Politico.

V sobotu to podle serveru CNN nebylo poprvé, kdy Trump naznačil, že by se ve volbách do Senátu postavil proti zmiňované republikánské kandidátce. O podobné možnosti už se zmínil v sérii kritických tweetů v červnu loňského roku. Server CNN uvádí, že Trumpova snaha pouze ukazuje, jak moc je Republikánská strana rozdělena.

Murkowská byla jednou z sedmi republikánských senátorů, kteří hlasovali pro odsouzení Trumpa během druhého impeachmentu v únoru letošního roku. Jako jediná z této skupina přitom bude obhajovat svůj post už v příštím roce.



Americký exprezident Murkowskou a ostatní senátory z této skupiny během svého prvního veřejného vystoupení od skončení mandátu označil za „Republikány pouze z názvu,“ kteří nejsou loajální ke své straně, ani principům, které představuje.

Předseda republikánské menšiny v Senátu a nejdéle sloužící senátor za stát Kentucky v historii Mitch McConnell uvedl, že republikánský klub Murkowskou podpoří. Trump mimo jiné v sobotu uvedl, že Murkowská směřuje čím dál více doleva, což se ukázalo podle Trumpa na tom, že svým hlasem podpořila Deb Haalandovou jako Bidenovu kandidátku na ministryni vnitra. Podle Trumpa je Haalandova „radikálně levicově demokraticky“ zaměřená.



Trump dvakrát pod tlakem impeachmentu

Sněmovna reprezentantů kontrolovaná demokraty už předloni v prosinci obžalovala Trumpa ze zneužití pravomocí a obstrukcí vůči Kongresu, ale Senát ovládaný republikány prezidenta loni v únoru obou obvinění zprostil. Nyní byla žaloba na prezidenta podána znovu.

„Ještě žádný z prezidentů USA nebyl obžalován dvakrát,“ připomněla BBC a dodala, že Murkowská tehdy prohlásila, že Trump by měl odejít, protože už nadělal dost škody.

Trump byl třetím americkým prezidentem, který čelil ústavní žalobě. Jeho předchůdce také očistil Senát - Billa Clintona v roce 1999 a Andrewa Johnsona