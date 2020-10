V Británii přibylo za den 16 171 nákaz koronavirem. Rekord hlásí i Německo a Polsko

Londýn/Berlín/Varšava Británie zaznamenala za posledních 24 hodin 16 171 nových případů nákazy koronavirem, což je o několik set více než pátečních 15 650. Dalších 150 lidí s nemocí covid-19 zemřelo, informovala v sobotu agentura Reuters. V Německu za poslední den přibylo 7830 nově nakažených koronavirem, což je nejvíce od začátku pandemie. Obdobně je na tom i Polsko Polsko, které hlásí 9622 nových případů koronaviru.

Od začátku epidemie se v Británii koronavirem infikovalo již 692 126 osob; země je v tomto ohledu dvanáctou nejhůře postiženou na světě. V celkovém počtu úmrtí pacientů s covidem je Británie s 43 699 zemřelými pátá.



Omezení proti šíření koronaviru zavádí Británie lokálně podle vývoje nákazy v jednotlivých místech. Od půlnoci zpřísnil nařízení Londýn, který se zařadil do prostředního ze tří stupňů systému varování. Ve vnitřních prostorách se nesmějí scházet členové více domácností a schůzky jsou zakázány i v hospodách a restauracích.

Některé oblasti, jako je město Liverpool či hrabství Lancashire, spadají již do třetí, nejpřísnější kategorie a musely uzavřít restaurace a hospody kromě těch, kde se podává jídlo.

Do třetí kategorie chce premiér Boris Johnson zařadit také Manchester. Starosta Andy Burnham to ale odmítl udělat, dokud vláda nezvýší finanční podporu pro zimní období. Manchester vykazuje rychlý růst nakažených - na 100 000 obyvatel je to asi 500 lidí, tedy až pětkrát víc než v Londýně.

Německo opět hlásí rekordní počet případů koronaviru

V Německu za poslední den přibylo 7830 nově nakažených koronavirem, což je nejvíce od začátku pandemie. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI). Nový rekord překonal ten čtvrteční, kdy země hlásila dalších 7334 infikovaných. V Česku, které má oproti Německu přibližně osmkrát méně obyvatel, v pátek přibylo 11 105 nakažených. Český denní nárůst tak poprvé překonal hranici 10 000. Kancléřka Angela Merkelová v sobotu vyzvala Němce, aby pokud možno zůstávali doma.

Úmrtí s covidem-19 v Německu za poslední den přibylo 33, čímž bilance mrtvých od začátku pandemie vystoupila na 9767. Nakažených země dosud zaznamenala 356 387. Zhruba 290 000 lidí se v Německu podle odhadů RKI z koronavirové nákazy zotavilo.

Podle agentury DPA současné údaje o počtu nakažených jde s těmi jarními srovnávat jen částečně, jelikož se v zemi provádí více testů, čímž se přichází na více infikovaných. Experti rovněž upozorňují, že údaje vzhledem k prodlevám mezi nákazou, testem, výsledkem a jeho nahlášením ukazují, jak se virus šířil zhruba před týdnem.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je podle RKI v Německu 1,22, o den dříve to bylo 1,08.

Kancléřka Angela Merkelová v sobotu ve svém podcastu Němce vyzvala, aby k omezení šíření nákazy sami přispěli. „Musíme teď udělat vše pro to, aby se virus nešířil nekontrolovaně. Každý den se počítá,“ řekla a vybídla Němce, aby zůstávali doma, pokud jen to bude možné. „O tom, jaká bude zima a jaké budou naše Vánoce, se rozhodne v příštích dnech a týdnech. Rozhodneme o tom svým počínáním my všichni,“ uvedla kancléřka, která podle agentury DPA považuje stávající opatření proti šíření viru v Německu za nedostatečná.

Do karantény se v sobotu musel odebrat i německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Podle své mluvčí měl pozitivní test na koronavirus jeden z jeho osobních strážců.

Polsko opět hlásí rekordní počet nakažených

Polsko hlásí za uplynulých 24 hodin další maximum od začátku pandemie - 9622 nových případů koronaviru. Zároveň za tento den registruje 84 úmrtí. Na 327 000 lidí je v karanténě a roste počet osob napojených na plicní ventilátory. S odkazem na ministerstvo zdravotnictví o tom na svém webu informoval deník Gazeta Wyborcza.



Od začátku epidemie už koronavirovou nákazou v zemi, která má přibližně 38 milionů obyvatel, onemocnělo 167 230 lidí, z toho 3524 zemřelo. V polských nemocnicích se s covidem-19 aktuálně léčí 7612 osob, přičemž 604 je napojeno na dýchací přístroje.

Polská vláda se ve čtvrtek rozhodla zpřísnit restrikce. V oblastech s vyšším rizikem nákazy se od příštího týdne zavřou vysoké a střední školy i bazény, sportovní zápasy budou bez diváků a až do odvolání nebude možné pořádat ani svatební oslavy. Premiér Mateusz Morawiecki také vyzval starší spoluobčany, aby nevycházeli z domovů. Stejně tak všichni, kdo mají takovou možnost, by podle něj měli pracovat z domova.