Penzistka shání šifrovací přístroj Enigma, aby rozkryla starou zprávu pro německého vojáka

Saint Peter Port/Praha Manželský pár z ostrova Guernsey se s pomocí penzistky, která během druhé světové války luštila šifry nacistů, snaží rozklíčovat zapomenuté sdělení německému vojákovi. Až během pandemického nicnedělání se pár ze zvědavosti rozhodl zprávu rozluštit. Stojí ale před klíčovým problémem: získat jeden ze zhruba 300 zbývajících šifrovacích přístrojů.

O případu informoval britský server The Daily Telegraph. Marj Dodsworthová pracovala během druhé světové války v rámci Královské námořní služby pro ženy v panském sídle Bletchley Park, které se stalo ústředním sídlem projektu Ultra.

Ten se zaměřoval na šifrování a dešifrování zpráv nepřátelských mocností a svůj název nese podle označení „top secret ultra“, tedy ultra přísně tajné, jímž byly červeným upozorněním opatřeny všechny rozluštěné radiogramy. V Bletchley Parku pracoval i slavný matematik Alan Turing a zdejší tým se podílel na rozluštění německého kódu šifrovacího stroje Enigma.



Nyní 95letá Dodsworthová sdělila, že shání jeden z přístrojů Enigma, aby mohla rozkrýt zprávu adresovanou německému vojákovi. Ta dlouhá léta ležela ukrytá pod podlahou jednoho z jejích sousedů na ostrově Guernsey, který byl za války okupován nacisty.

John a Val Campbellovi byli kontaktováni Marjí dlouhé dekády poté, co zprávu - společně s dalšími předměty z období války - objevili v roce 1985. Bylo to 15 let poté, co se do domu rodina nastěhovala. Pan Campbell, strukturální inženýr v důchodu, si myslí, že zpráva byla zaslána vojákovi jménem Ernst Buchtela, který v domě mezi roky 1940 a 1945 pobýval. Jenže až v období několikátého lockdownu způsobeného další vlnou pandemie covidu-19 ve Spojeném království se John rozhodl hádanku rozluštit.

Napsal inzerát do novin s tím, že jako finální termín si stanovil den osvobození ostrova Guernsey od nacistických okupantů. Ten připadá na neděli 9. května. „Mrzí mě, že jsem se do rozšifrování nepustil dříve,“ říká pan Campbell.

Důchodkyně odpověděla na inzerát v novinách

Na inzerát v novinách zareagovala právě Marj Dodsworthová, která svou účast v dešifrovacím projektu držela v tajnosti i před svou rodinou. „Není žádná šance rozluštit zprávu bez přístroje. Ani za mák, že bych to bez něj nerozluštila,“ říká důchodkyně. John Campbell nyní doufá, že se mu podaří přístroj sehnat, aby mohl s pomocí vysloužilé expertky zprávu rozluštit.

„Podvědomě jsem tušil, že je to zakódované a zároveň, že je to důležité, neboť jsem to pečlivě obalil novinovým papírem,“ sdělil Campbell. Nikdy však prý nečekal, že by se našel někdo, kdo by kód mohl prolomit. Nyní je prý zvědavý, jak moc důležité informace zpráva obsahuje.

Podle technické Carnegie-Mellonovy univerzity v Pensylvánii stále existuje přibližně 318 přístrojů Enigma, z nichž 284 se používalo již během nebo před druhou světovou válkou. Jeden z přístrojů, který vznikl v roce 1935 v Berlíně, byl nedávno vydražen v aukci v americkém státě New Hampshire za 180 000 liber, tedy zhruba 5,3 milionu korun.

Znalost německé komunikace významně pomohla například během války o Atlantik nebo při přípravě vylodění v Normandii. Spojenci na konci války využívali faktu, že nacisté o odhalení Enigmy nevěděli. O prolomení kódu Enigma byl natočen film Kód Enigmy (2014) s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli, který získal Oscara za scénář podle předlohy.