VIDEO: V Moskvě vzplála Tesla po nárazu do odtahového vozu. Nikdo nezemřel

Moskva Elektrický vůz Tesla prudce vzplál po nárazu do vozu odtahové služby na dálnici v Moskvě v sobotu pozdě večer. Záběry nehody, které zveřejnil televizní kanál Rossija 24, ukazují, jak auto pohltily plameny a hustý černý kouř a během několika sekund se ozvaly dva malé výbuchy, napsala agentura Reuters.

Ze záběru není možné poznat, jaký to byl model, protože po požáru zůstal z vozu jen kovový rám. Podle serveru electrek.co to byl Model S a vůz v době nehody jel na autopilota.



Vůz podle médií řídil ruský podnikatel Alexej Treťjakov. Ve voze měl také své dvě děti. Všichni tři byli zraněni, avšak podařilo se jim dostat z auta ještě před jeho vznícením.

Tesla měla problém se vznícením Modelu S již v roce 2013, kdy se na internetu stalo senzací video ukazující hořící vůz Tesly. Incident také vyvolal obavy o bezpečnost baterií. Šéf automobilky Elon Musk později uvedl, že vůz se vznítil poté, co kovový předmět prorazil baterii, a hájil technologii, kterou automobilka používá. Uvedl také, že bezpečnostní systém vozu ale plameny částečně zmírnil a včas upozornil řidiče, aby z vozu vystoupil.

Později se objevil ještě jeden podobný případ v Mexiku a americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) v reakci na to zahájil vyšetřování požárů baterií vozů Tesla, žádný sklon k poruchám ale nenašel. V obou případech začala auta hořet poté, co předměty na silnici prorazily kryt baterií. Nicméně automobilka tehdy souhlasila s tím, že do spodku vozů namontuje další ochranné štíty, které mají zabránit poškození baterií a možnému vzplanutí.

Problémy v souvislosti se smrtelnou nehodou měla Tesla i se svým systémem poloautomatického řízení, tzv. autopilotem, který představila v roce 2015. Tesla v reakci na to požádala řidiče, aby i při použití autopilota nepouštěli volant a byli vždy připraveni převzít kontrolu nad vozem.

Automobilka tvrdí, že řízení s autopilotem je bezpečnější než bez něj a také u elektrických vozů je mnohem méně pravděpodobné, že vzplanou, než u benzinových a naftových vozů. Pravidelně vydává zprávy o bezpečnosti svých vozů. V poslední zprávě uvedla, že mezi lety 2012 a 2018 požár vozu Tesla připadl na 170 milionů ujetých mil (273,6 milionu km), zatímco u běžných vozů to bylo na 19 milionů mil.