V Německu byl obžalován Syřan, pózoval s uťatou hlavou nepřítele. Hrozí mu 10 let

Koblenc (Německo) Státní zastupitelství v německém Koblenci obžalovalo z válečných zločinů 33letého Syřana, který se nechal během války ve své vlasti vyfotografovat s uťatou hlavou patřící zřejmě bojovníkovi znepřátelené strany. Dnes o tom informuje agentura DPA. Muži, který přišel do Německa jako uprchlík a v současnosti je ve vězení kvůli běžné trestné činnosti, hrozí trest odnětí svobody od jednoho do deseti let.

Nyní 33letý muž se v roce 2012 zapojil do bojů proti vládním jednotkám ve městě Dará na jihu Sýrie. Fotografie podle německých vyšetřovatelů pochází z období od začátku roku 2012 do září 2014. Obžalovaný prý takto pózoval, aby „oběť potupil a zbavil důstojnosti“. Důkazy o tom, že by tento muž hlavu mrtvému sám uťal, nebo se na tom podílel, podle státního zastupitelství nejsou.

Fotografii vyšetřovatelé objevili v mobilním telefonu Syřana, který po svém útěku z Blízkého východu žil v Saarbrückenu na západě Německa. Přiznal, že je na ní skutečně on. Ačkoliv ostatním uprchlíkům původně tvrdil, že jde o hlavu válečného nepřítele, vyšetřovatelům později řekl, že ji našel pod troskami. V takovém případě by mohlo jít například o hlavu civilisty a německá justice by pak případ hodnotila jinak, uvádí DPA.