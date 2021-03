V polském uhelném dole zemřeli při závalu dva horníci. Dalším se podařilo dostat na povrch

Varšava V polském uhelném dole Myslowice-Wesola na jihu země ve čtvrtek zahynuli dva horníci. Zemřeli při závalu, ke kterému došlo kolem 16:00 v hloubce 665 metrů pod zemí, informují polská média. Dvěma dalším horníkům, kteří byli u místa neštěstí, se povedlo dostat se na povrch. V polských dolech tak letos přišli o život už tři horníci.

Oběťmi čtvrtečního důlního neštěstí jsou muži, kterým bylo necelých 50 a 33 let. První z nich měl třicetileté zkušenosti a v dole Myslowice-Wesola pracoval dvanáct let, druhý tam působil téměř jedenáct let, uvedla televize TVN24.

„V mysli jsme s rodinami a blízkými obětí. Chci vzdát hold horníkům - jejich těžké práci a obětavosti. A také vyjádřit uznání záchranářům,“ uvedl starosta Myslowic Dariusz Wójtowicz, jenž o smrti dvou důlních pracovníků informoval. Příčiny důlního neštěstí vyšetřuje báňský úřad v Katovicích.



Důl Myslowice-Wesola se nachází u obce Myslowice nedaleko Katovic ve Slezském vojvodství. Podle serveru onet.pl je to jeden z největších uhelných dolů v Polsku i Evropě, zaměstnává přes 3200 horníků.

V letošním roce polské doly připravily o život už tři horníky. Při nehodě v dole Ziemowit u města Lendziny zemřel 19. února třiatřicetiletý muž. Loni zahynulo v Polsku v těžebním průmyslu 16 lidí, z toho devět z nich přišlo o život v dolech, píše onet.pl.