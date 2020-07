V Polsku přibude nejméně tisíc amerických vojáků, oznámil ministr Blaszczak

„Skvělá zpráva! USA a Polsko ukončily jednání o společné deklaraci o vojenské spolupráci, která uskuteční společnou vizi našich prezidentů,“ napsala na twitteru americká velvyslankyně ve Varšavě Georgette Mosbacherová.

„Smlouva s USA o posílené obranné spolupráci bude brzy podepsána,“ avizoval Blaszczak podle televize TVN 24. Podle polského ministra se smlouva bude týkat „trvalé přítomnosti vojsk USA v Polsku“.



Great news! The U.S. and Poland completed negotiations on an Enhanced Defense Cooperation Agreement. The EDCA will implement the joint vision of our two presidents to enhance the U.S. military presence in Poland. Thank you to all on both sides who worked so hard on this!