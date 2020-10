V Rusku za den přibylo opět přes patnáct tisíc nakažených, Melbourne uvolní opatření

Moskva/Melbourne V Rusku za uplynulých 24 hodin přibylo 15 099 nakažených a 185 lidí infikovaných nemocí covid-19 zemřelo. Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo už 1 399 334 lidí. Uvedla to agentura Interfax s odvoláním na operativní štáb. Země zůstává co do počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější na světě.

V Německu dál rychle přibývá nakažených. Saský premiér varuje před českým scénářem, hranice zavírat nechce Přes 15 000 nově nakažených Rusko poprvé zaznamenalo za čtvrtek. Údaj za pátek zveřejněný v sobotu se vrátil těsně pod tuto hranici, nemocných bylo 14 922. Nejvíce nemocných přibylo v uplynulém dni opět v Moskvě, bylo jich 4610.

Celkem v souvislosti s nemocí covid-19 v Rusku zemřelo 24 187 lidí a 1 070 576 se z ní zotavilo. Rusko je z hlediska počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější zemí světa - po Spojených státech, Indii a Brazílii. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně, je Rusko ve statistice mrtvých aktuálně na 13. příčce. Pětimilionové Melbourne uvolní tvrdá opatření Australský stát Viktorie uvolní od nedělní půlnoci místního času (v neděli v 15:00 SELČ) svá striktní opatření proti šíření koronaviru. Oznámil to v neděli premiér tohoto státu Daniel Andrews. Uvolnění se dotkne i hlavního města Melbourne, kde tvrdá omezení trvala přes sto dnů, píší světové agentury. Druhý nejlidnatější stát Austrálie je největším ohniskem nákazy v zemi, v posledních pěti dnech ale stát zaznamenal méně než deset nových případů koronaviru denně. Po nedělní půlnoci se budou moci obyvatelé pětimilionové metropole Melbourne vzdálit až 25 kilometrů od svého bydliště. Dosud to bylo pět kilometrů. Premiér Daniel Andrews, ale ohlásil, že policie bude i nadále kontrolovat, zda se lidé příliš nevzdalují od svého bydliště. „Chceme, aby obyvatelé Melbourne zůstali v Melbourne,“ uvedl. S uvolněním bude také zrušeno opatření, které omezovalo délku venkovních aktivit na dvě hodiny denně. Od nedělní půlnoci budou obyvatelé města moci trávit čas venku bez omezení. Rozvolnění se dotkne i omezení sociálních kontaktů, které zakazovalo styk mezi členy různých domácností. V Británii přibylo za den 16 171 nákaz koronavirem. Rekord hlásí i Německo a Polsko Uvolnění se bude týkat i ekonomiky. Svůj provoz mohou obnovit kadeřnictví či bazény. Bary a restaurace se mají v Melbourne opět otevřít až 1. listopadu, což u podnikatelů v gastronomii vzbudilo nevoli. Sedmimilionový stát Viktorie se stal největším ohniskem nákazy koronavirem v celé Austrálii. Na tento stát připadá zhruba 90 procent 904 úmrtí, k nimž v Austrálii došlo v souvislosti s nemocí covid-19. Od začátku epidemie se v Austrálii nakazilo koronavirem 27 400 lidí, z nichž 20 000 případů nákazy připadá na stát Viktorie.