V souvislosti s nalezením 39 mrtvých v kamionu zatkly vietnamské úřady už 11 lidí

Hanoj Vietnamské úřady zatkly dalšího člověka v souvislosti s nálezem 39 těl, která byla objevena koncem října v kamionu na jihovýchodě Anglie. Celkem tak již bylo ve Vietnamu zadrženo 11 osob, kteří čelí podezření z pašování lidí.

Podle vietnamské policie jeden z podezřelých organizoval cesty migrantů do Ruska, odkud pak byli pašováni na západ Evropy.

Britští policisté minulý týden uvedli, že oběti z kamionu jsou pravděpodobně Vietnamci. Těla 31 mužů a osmi žen se v chladírenském kontejneru našla 23. října krátce poté, co byl kamion odstaven v průmyslové zóně ve městě Grays nedaleko Londýna. V souvislosti s tragickou smrtí migrantů byli kromě podezřelých vietnamských pašeráků lidí zatčeni také dva muži ze Severního Irska, kteří si již před soudem vyslechli obvinění ze zabití 39 osob, z obchodování s lidmi a porušení imigračních zákonů.

Ve Vietnamu byli dva lidé zatčeni v provincii Ha Tinh a devět v provincii Nghe An. Šéf policie v provincii Nghe An uvedl, že jeden ze zatčených, který v minulosti žil na ruském území, organizoval cesty migrantů do Ruska a pomáhal také při jejich následném propašování do Německa, odkud potom pokračovali do dalších zemí.

Identifikace obětí je složitá kvůli tomu, že u mrtvých bylo nalezeno jen velmi málo dokladů. Policie doufá, že se mrtvé podaří ztotožnit prostřednictvím otisků prstů, zubních záznamů, vzorků DNA a rovněž díky fotografiím od přátel a příbuzných.