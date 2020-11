V Íránu proběhl smuteční obřad za zabitého fyzika. Panují obavy z odvety, skloňuje se útok na izraelskou Haifu

Teherán Na íránském ministerstvu obrany se v pondělí konal smuteční obřad za jaderného fyzika Mohsena Fachrízádeha. Přítomni byli zástupci ministerstva i revolučních gard. Íránské vedení páteční atentát na Fachrízádeha připsalo Izraeli, podle nějž fyzik vedl vojenský jaderný program. Íránské sdělovací prostředky v pondělí zveřejnily detaily o provedení atentátu.

Ministr obrany Amír Hátamí zdůraznil, že Írán bude ve Fachrízádehově práci pokračovat ještě „usilovněji a rychleji“. Fyzik vedl odbor ministerstva, který se zabývá výzkumem a inovacemi a kromě jiného řeší také „protiatomovou obranu“. Izrael a západní zpravodajci označovali Fachrízádeha za člověka, který odpovídal za íránský program vojenského využití jaderné technologie.



Rakev přinesli na nádvoří úřadu příslušníci čestné stráže. Smuteční hosté seděli s odstupy mezi sebou a na tvářích měli roušky. Byl mezi nimi velitel revolučních gard Hosejn Salámí i velitel oddílů Kuds, jež odpovídají za operace gard v zahraničí, Esmáíl Káaní. Přítomen byl i šéf civilního jaderného programu Alí Akbar Sálehí a ministr zpravodajských služeb Mahmúd Alaví.

Hátamí políbil rakev s mrtvým a ve smuteční řeči prohlásil, že vražda Íránce ještě „více sjednotí a že budou ještě odhodlanější“. Kritizoval státy, které věc neodsoudily. „Jednou vás to dostihne,“ prohlásil. Fachrízádeh byl pak pohřben na hřbitově na severu Teheránu.

Íránští představitelé hovořili v minulých dnech o odvetě. Parlament projednává návrh zákona, který by umožnil vypovědět spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Ta nyní monitoruje íránské jaderné provozy.

Rakev s fyzikovým tělem byla v sobotu převážena k obřadům do posvátných měst Mašhad a Kom, večer pak se konal náboženský obřad u Chomejního mauzolea v Teheránu.

Jaká bude odpověď Íránu na Fachrízádehovo zavraždění, zatím není jasné. Většina agentur upozorňuje, že Teherán nebude chtít před nástupem nového prezidenta USA Joea Bidena ohrozit naději na uvolnění napětí, které vyvolala politika nynější americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

Zpravodajský portál Entecháb v pondělí zveřejnil video, na němž íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf k budoucím vztahům s USA řekl: „Nechceme uzavřít přátelství, chceme pouze snížit zbytečné napětí a nepřátelství“.

Tajemník íránské bezpečnostní rady Alí Šamchání v pondělí řekl, že Izrael při útoku použil „elektronické zařízení“ ovládané na dálku. V pátek ale Íránci tvrdili, že na místě útoku nejprve explodovaly výbušniny a pak střelci zahájili na vědce palbu.

Íránská televize PressTV v pondělí oznámila, že se na místě našly zbraně s „logem a označením izraelské vojenské produkce“. Arabsky vysílající státní televize Al-Alam tvrdí, že použity byly zbraně ovládané na dálku ze satelitu. Polooficiální agentura Fars už v neděli tvrdila, že žádní útočníci na místě nebyli a Fachrízádeh byl zabit kulometem ovládaným na dálku.

„Bohužel to byla velmi složitá operace provedená s pomocí elektronického zařízení. Na místě žádný útočník nebyl,“ potvrdil v pondělí Šamchání. Ze spoluúčasti obvinil íránskou exilovou skupinu Lidoví modžáhedové (MEK), kterou Írán řadí k teroristickým organizacím. Lidoví modžáhedové se na tom „určitě podíleli, ale zločinným prvkem v tom všem je sionistický režim a (izraelská tajná služba) Mossad“, řekl Šamchání.

Izraelský ministr pro tajné služby Eli Cohen v izraelském rozhlasu řekl, že neví, kdo je za vraždu Íránce odpovědný. Na otázku o možné odvetě odpověděl: „Máme v oblasti zpravodajskou převahu, takže jsem připraveni, násobíme ostražitost tam, kde je to potřebné.“

Íránský tisk navrhuje za smrt fyzika útok na izraelskou Haifu

Íránští poslanci v pondělí podepsali výzvu k pomstě za smrt jaderného fyzika Mohsena Fachrízádeho. V pátek zemřel po atentátu u Teheránu a většina íránských představitelů útok připsala Izraeli. Státní list Kejhán napsal, že pokud se vina Izraele potvrdí, měl by následovat útok na izraelskou Haifu, který by měl způsobit materiální škody i ztráty na životech. Íránská agentura Fars v pondělí zveřejnila podrobnosti k útoku a napsala, že Fachrízádeha zabila palba z kulometu ovládaného na dálku.



Výzva, která se v pondělí podepisovala v íránském parlamentu, obsahuje i návrh na přijetí zákona, který vládě umožní vypovědět spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), která kontroluje íránské jaderné provozy. Poslední slovo v otázkách jaderného programu má ale v Íránu nejvyšší bezpečnostní rada, napsala agentura AFP.

Fachrízádeh podle íránských úřadů vedl odbor ministerstva obrany, který se zabývá výzkumem a inovacemi a kromě jiného řeší i „protiatomovou obranu“. Za Fachrízádeho se v pondělí konaly obřady v mešitách v posvátných místech šíitského islámu v Mašhadu a Komu, následoval obřad v teheránském mauzoleu imáma Chomejního.

Írán již Izraeli připsal vraždy několika svých jiných jaderných vědců z minulosti, na Fachrízádeho ve svém projevu před dvěma lety upozornil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Označil ho za člověka, který vedl program využití jaderné technologie ve vojenství. Írán obvinění z toho, že se snaží získat jadernou zbraň, vytrvale odmítá.

Podle agentury Fars, kterou citoval izraelský deník Haarec, zabila fyzika palba z dálkově ovládaného kulometu připevněného v autě. Celá akce se podle Fars odehrála bez přítomnosti jediného útočníka na místě činu, což odporuje informacím zveřejněným v pátek. Podle nich vědce zabilo ozbrojené komando.

Fars uvedla, že doprovodné auto, které jelo za Fachrízádehovým, ho předjelo, aby zjistilo bezpečnost zbývající trasy. V tu chvíli se ozvala palba na Fachrízádehovo obrněné auto. Fyzik vystoupil, protože se domníval, že hluk souvisí s technickou poruchou nebo kolizí. Pak se z auta zaparkovaného asi 150 metrů od místa ozvala další střelba, a Fachrízádeh byl dvakrát zasažen stejně jako jeho strážce. Po výstřelech pak auto se zbraní explodovalo. Fars také uvedla, že majitel inkriminovaného vozu z Íránu odjel již 8. listopadu.

Íránský prezident Hasan Rúhání obvinil Izrael, že se snaží v regionu vyvolat chaos, a pohrozil „odvetou v pravý čas“. Írán ale podle jeho slov nehodlá padnout do léčky nastražené Izraelem.

Předseda parlamentu Mohammad Kalíbaf na pondělní ranní schůzi poslancům řekl, že íránská reakce na atentát musí být důrazná a odstrašující. Všichni přítomní se podepsali pod prohlášení, v němž se uvádí, že nejlepší reakcí na „teroristické činy Izraele, USA a jejich spojenců bude obnova velkolepého íránského jaderného průmyslu“ a vypovězení spolupráce s MAAE. Nejkonzervativnější z poslanců prohlásili, že Írán inspektorům nejen zakáže návštěvy jaderných zařízení, ale i schůzky s odborníky a vědci.

Mluvčí íránské organizace pro atomovou energii Behrúz Kamálvandí ale v sobotu řekl, že o inspekcích MAAE se bude rozhodovat na nejvyšší úrovni, čímž naznačil, že to není otázka pro parlament.

List Kejhán, jehož šéfredaktora jmenuje duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí, v pondělí napsal, že Írán by měl za atentát na Fachrízádeho zaútočit na izraelské přístavní město Haifa. „Útok by měl být veden tak, aby zničil tamní provozy a způsobil i velké lidské ztráty,“ napsal komentátor listu.

Agentura Reuters ale připomíná, že by takový útok snížil naději, že USA změní politiku vůči Íránu po nástupu zvoleného prezidenta Joea Bidena do Bílého domu. Současný prezident Donald Trump před dvěma lety odstoupil od smlouvy o íránském jaderném programu a obnovil protiíránské sankce. Írán pak začal dohodu vypovídat také a nyní ji už porušuje, i když inspektory MAAE do svých provozů stále pouští.