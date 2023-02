Čína má plán, jak ukončit válku na Ukrajině, jedná o něm v Moskvě. Pomoci má i Maďarsko

Wang byl až do loňského prosince devět let ministrem zahraničních věcí, pak ale povýšil a stal se z něj hlavní tvůrce čínské zahraniční politiky. Kvůli možnému mírovému plánu zamířil v pondělí do Moskvy, svůj záměr oznámil už během víkendové bezpečnostní konference v Mnichově.

Ještě předtím měl ovšem mezipřistání v Budapešti, kde ho přijal nejenom šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó, ale i premiér Viktor Orbán.

Podle Wanga se má právě Maďarsko zapojit do hledání cest, jak ukončit válku na Ukrajině. Vláda v Budapešti sice zatím podpořila všechny sankce Evropské unie téměř bez výhrad, zároveň ale dává najevo, že pochybuje o jejich smyslu.

Orbánova vláda také odmítla dát souhlas, aby byly zbraně pro Ukrajinu převáženy přes maďarské území.

Už v Mnichově Wang prohlásil, že jeho země podporuje mezinárodní systém založený na pravidlech a územní celistvosti a suverenitě všech států. Zároveň se úzkostlivě vyhýbal tomu, aby v souvislosti s Ukrajinou použil slovo „válka“. Namísto toho hovořil o „ukrajinské otázce“ nebo o „konfliktu“.

Z úst žádného čínského představitele také dosud nezazněla slova odsuzující ruský útok na Ukrajinu. I proto mnozí západní politici neskrývají skepsi, pokud jde o případný mírový plán Pekingu. O víkendu se naopak dokonce objevily úvahy, že Čína by se mohla pokusit dodávat Rusku zbraně.

V tomto smyslu se vyjádřil americký ministr zahraničních věcí Antony Blinken. Pro televizní stanici CBS v neděli uvedl, že dodávky by mohly zahrnovat „vše, počínaje municí až po samotné zbraně“.

Blinken dodal, že již nyní prý dodávají čínské firmy zařízení, která nejsou určena k zabíjení lidí. Podle listu The Wall Street Journal může jít o drony čínského výrobce DJI.