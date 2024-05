Britská učitelka spala s žáky, s jedním otěhotněla. U soudu přiznala „chyby“

O chybách a zničeném snu nyní u soudu v Manchesteru vypráví britská učitelka, kterou policie viní ze sexu se dvěma nezletilými žáky. Ženě bylo devětadvacet let, když si teenagery zvala do svého bytu. S jedním z nich nakonec i otěhotněla. Hájí se však, že s „chlapcem A“ nespala a s „chlapcem B“ až poté, co školu opustil a ona za své chování dostala výpověď.