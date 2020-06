Brusel Velká většina států Evropské unie chce otevřít hranice uvnitř unie do 15. června, všechny nejpozději do konce měsíce. Otevření vnějších hranic společenství by mohlo přijít v červenci.

Změny na hranicích: mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem bez omezení, z Německa bez testu Po pátečním jednání ministrů vnitra to řekla chorvatská státní tajemnice Terezija Grasová, jejíž země nyní EU předsedá. Podle informací chce až na konci června rušit omezení na hranicích pouze Španělsko, ostatní země dříve. Státy chtějí stále přihlížet k vývoji koronavirové nákazy, podle Evropské komise však již nejsou důvody k dalšímu prodlužování hraničních kontrol.