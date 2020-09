VIDEO: Musíte mě respektovat, jsem královna Kalifornie, křičela žena tmavé pleti v letadle

Podle informací serveru Fox News letadlo přistálo během minulého týdne v Sacramentu. Ženu, kterou se zatím nepodařilo identifikovat, zachytili ostatní cestující na videu, jak se hádá s letuškou, která se kolem ní potřebovala dostat ke dveřím, aby lidé mohli začít vystupovat. Podle všeho hádka začala tím, že se letuška pokusila kolem ženy tmavé pleti projít, načež cestující zvolala „nestrkej do mě“.

„Tak jo, ale potřebuji se dostat ke dveřím,“ odpovídá letuška na videu. Následně zřejmě strčila do batohu dané cestující, která stála v uličce.



„Viděli jste, co udělala? Sáhla na mě, chce, abych šla do vězení. Vidíte, jak ze mě dělá nepřítele?“ říká žena. Nadále pak tvrdila, že se k ní letuška chová agresivně. Sama cestující však odmítala uličku opustit a člence palubního personálu cestu uvolnit.

