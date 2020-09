Učitelka afrických studií v USA předstírala, že je černoška. Jsem kulturní pijavice, řekla

„V čím dál větší míře jsem se v průběhu svého dospělého života úmyslně vyhýbala své zažité životní zkušenosti bělošského židovského dítěte vyrůstajícího na předměstí Kansas City, a to pod různými identitami v rámci černošství, ke kterým jsem neměla žádné právo se hlásit: nejprve to bylo severoafrické černošství, poté černošství s kořeny v USA a pak černošství s kořeny v Karibiku a Bronxu,“ napsala.



Krugová v článku označila své klamání za „ztělesnění násilí, zlodějství a přivlastňování“ a ukázku „nesčetných způsobů, kterými nečernoši nadále využívají a zneužívají černošské identity a kultury“. Doplnila, že se zachovala špatně, neeticky, nemorálně, protičernošsky a koloniálně. „Nejsem kulturní sup. Jsem kulturní pijavice,“ uvedla.

Weird story of the day: Jessica Krug, a white woman from Kansas, has been pretending to be Black for her entire professional career, and now she’s apologizing for it:



"I am not a culture vulture. I am a culture leech."https://t.co/p2rBC30Tm8 pic.twitter.com/8PZCfA2YGA