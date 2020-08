Aliance za různorodost žádá po vedení NHL černé čáry místo modrých, ve hře jsou i další změny

Také NHL se nakonec přidala k dalším severoamerickým ligám, které se rozhodly v boji proti rasismu bojkotovat či odložit nejbližší utkání. Hokejová soutěž přesunula dva hrací dny na (zatím) neurčito a připojila se tak k vlně protestů proti policejnímu násilí na černoších v USA.

Spousta lidí kritizovala NHL za to, že v tomto kroku otálela déle než další soutěže. S denním skluzem za ostatními se tak i hokej rozhodl svůj program kvůli protestu přeskupit.

„Po obsáhlé diskusi jsme došli k závěru, že nejlepší možností je v tuto chvíli udělat krok zpět a přestat hrát,“ stojí v prohlášení ligy. „Černošská komunita dál čelí skutečně bolestivým zkušenostem. NHL i NHLPA (hráčská asociace) si uvědomují, že k nastolení sociální spravedlnosti je ještě potřeba odvést spoustu práce.“

S tím chce pomoci Aliance za různorodost v hokeji (Hockey Diversity Alliance), což je spolek založený několika současnými i bývalými hráči NHL, který znovu vystoupil do popředí. V jeho čele je Akim Aliu, jenž rozpoutal loni na podzim bouři, když po jeho obvinění z dávných rasistických poznámek rezignoval trenér Calgary Bill Peters. Aliu, který se na konci minulé sezony mihnul na několik zápasů v dresu Litvínova, je od té doby aktivní v boji proti rasismu v hokeji.

Společně s Aliuem jsou ve spolku například současní hráči Evander Kane, Matt Dumba či Nazem Kadri, celkem v Alianci figuruje devět hokejistů. Obzvlášť oni hlasitě volali po přerušení chodu NHL po vzoru jiných lig. Po splnění tohoto požadavku nyní Aliance přišla s dalšími návrhy, jak by mohla hokejová soutěž přispět k vymýcení rasismu ze společnosti.



Podle informací kanadského novináře Ricka Westheada spolek například žádá, aby měli hráči při rozbruslení černé dresy, z nichž bude vystupovat světlé logo týmu a znak Aliance za různorodost. Podobný krok není v NHL ničím výjimečným, hráči na rozbruslení často oblékají dresy na podporu boje s rakovinou či válečných veteránů. Také v tomto případě by výdělek z dražby dresů putoval na dobročinné účely.

Znak Aliance chtějí její zástupci prosadit i na ledovou plochu utkání NHL. A žádají i úpravu modrých čar, které by měly mít dočasně černou barvu.

Zatím není známo, jak se liga k výše uvedeným návrhům postaví a zda je bude aplikovat. Zejména v případě černých čar je otázkou, jestli nebude puk stejné barvy splývat s povrchem, a tím se ztíží posuzování ofsajdů pro rozhodčí.

The HDA has also proposed “Black out” warm up jerseys to help build awareness of the alliance and its agenda.

Such jerseys could be sold through Fanatics to help raise money for its initiatives.

Again, HDA members say no response from the NHL on this. pic.twitter.com/MPbeevPQup