VIDEO: Nad Japonskem zazářil meteor jasný jako Měsíc v úplňku. Následně vybuchl v atmosféře

Ohnivá koule byla patrně bolid, kterým astronomové označují velmi jasný meteor - zejména ten, který vybuchne v atmosféře. K vidění byla v částech západního a středního Japonska.



Muž z prefektury Gifu zachytil padající hvězdu na kameru ve chvíli, kdy v neděli v 01:35 místního času zalila noční oblohu jasnou září. „Vydala burácivý zvuk,“ napsal na Twitteru. „Nebe se celé úplně rozzářilo,“ uvedl jiný uživatel sociálních sítí.

