VIDEO: Osm domů sklouzlo rovnou do moře. Podívejte se, jak se v Norsku odtrhl ohromný kus půdy

„Běžel jsem jako o život,“ sdělil místní obyvatel, který si nejprve myslel, že se mu někdo vkrádá do domu, když uslyšel hlasitý lomoz, který vznikl v důsledku sklouznutí půdní masy o délce zhruba 800 metrů do moře.

Policie byla o katastrofě informována ve středu ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne. Strážníci následně ihned zahájili záchranné operace ze vzduchu a z moře, neboť nemohli postupovat pěšky kvůli přetrvávající nestabilitě zemského podloží. Do oblasti vzlétl vrtulník řady Sea King.



Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m