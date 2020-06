VIDEO: Po útoku nožem v Glasgow zemřeli tři lidé včetně pachatele

Policie ujistila veřejnost, že má situaci pod kontrolou a že jí momentálně nehrozí žádné nebezpečí. Oficiálně však zatím nesdělila, kolik obětí si útok vyžádal. Potvrdila pouze jediného mrtvého, kterým je sám útočník.



„Mohu potvrdit, že podezřelého muže postřelil ozbrojený policista,“ uvedl policejní velitel Steve Johnson. Později policie potvrdila, že pachatel zemřel.

O motivech násilného činu dosud není nic známo, Britům však okamžitě připomněl sobotní útok z jihoanglického Readingu, kde mladý Libyjec útočil nožem na lidi v parku a tři z nich zabil. Policie tento útok vyšetřuje jako teroristický čin. Ohledně pátečního incidentu ve Skotsku nicméně vyšetřovatelé veřejnost požádali, aby o pozadí útoku nespekulovala, dokud nebudou známy bližší informace.

Podle očitého svědka Craiga Milroye, který viděl policejní zásah u hotelu Park Inn v ulici West George Street z nedaleké administrativní budovy, sanitky z místa odvezly nejméně čtyři osoby. „Viděl jsem, jak na zemi leží muž afrického původu, neměl na sobě boty. Byl na zemi a někdo mu držel ruku na boku - nevím, jestli šlo o střelné zranění nebo bodné zranění,“ řekl Milroy agentuře Press Association.

