VIDEO: Ptačí hrdina. Opeřenec přerušil přísahu bojovníka Islámského státu, ten rázem zapomněl svůj text

Tento klip se pravděpodobně nikdy na internetu neměl objevit, jenže se tak stalo a nyní baví miliony diváků na sociálních sítích. O vynesení se pravděpodobně postarala teroristická organizace al-Káida, která se samozvaným Islámským státem v Jemenu soupeří o vliv i území.

#ISIS #Yemen thwarted by loudly squawking bird:



Heroic bird relentlessly drowns out ISIS-Y's attempt to renew allegiance to the caliph. Leader's feeble memory adds to the woes... These bodged "takes" didn't make it into the official video of this solemn event, released end July pic.twitter.com/8w7sp79LcL