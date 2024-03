VIDEO: Ukrajinci na frontě zasáhli sovětské „vozidlo soudného dne“

Kdy a kde přesně bylo pozoruhodné vozidlo natočeno, nevíme. Podle červenočerného erbu s lví hlavou v levém horním rohu si ovšem můžeme domýšlet, že ho pořídili příslušníci 63. mechanizované brigády, kteří se v posledních týdnech pokoušejí zastavit sílící ruský tlak u města Kreminna v Luhanské oblasti.

„Na seznam raritních exemplářů ruské techniky nasazené do války můžeme přidat transportní vozidlo Ladoga vyvinuté společností Specmaš, které se vyznačuje vysokým stupněm ochrany. Vypadá to, že Rusové ze skladů vytahují vše, co je schopné jízdy,“ píše portál Btvt.Info specializující se na obrněnou techniku.

Těžké velitelské vozidlo speciálního určení (v originále ťjaželaja komandno-štabnaja mašina specialnovo naznačenija) Ladoga je skutečně raritní kousek. Na počátku osmdesátých let ho vyvinul Leningradský Kirovův závod na podvozku tanku T-80 jako vozidlo pro ochranu vysokých důstojníků v případě jaderného útoku.

Vnitřní prostor pro čtyři osoby byl hermeticky uzavřen, součástí protiradiační ochrany je i zařízení na filtraci vzduchu, které mělo zachytit radioaktivní částice. Stroj byl také vybaven speciálním komunikačním zařízením. Jedno vozidlo se proto podílelo na likvidaci havárie v Černobylské jaderné elektrárně.

Do rozpadu Sovětského svazu byly vyrobeny celkem čtyři ladogy. V pojízdném stavu ale zůstal pouze jediný exemplář, který byl ještě nedávno vystaven na venkovní výstavě ruské a sovětské vojenské techniky v parku Patriot ve městě Kamensk-Šachtinskij v Rostovské oblasti.

„Zdá se, že právě tento jediný provozuschopný exemplář byl nyní zničen. Závěry si z toho můžete učinit sami,“ dodává ukrajinský vojenský analytik Oleksandr Kovalenko. Faktem nicméně je, že zničení stroje označovaného jako „vozidlo soudného dne“ zatím nikdo nepotvrdil.