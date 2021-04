Pokračuje vyšetřování velké vlakové nehody na Tchaj-wanu. Za desítky mrtvých asi může nezabrzděný náklaďák

Tchaj-pej Vyšetřovatelé nejhoršího tchaj-wanského vlakového neštěstí za posledních 70 let, která si vyžádala nejméně 50 životů, se domnívají, že nešlo střet způsobil nedbale zaparkovaný nákladní vůz, který sjel na trať. Tamní prokuratura žádá zatykač pro stavbyvedoucího, který měl náklaďák na starosti. Soud zadrženého propustil na kauci. Žalobci se chtějí proti rozhodnutí soudu odvolat.

Podle agentury Reuters státní žalobci podali návrh na zadržení vedoucího stavby na základě obvinění z usmrcení z nedbalosti. Soud ho po zadržení následně propustil po zaplacení kauce ve výšši 500 000 tchajwanských dolarů (přibližně 390 000 Kč) pod podmínkou, že nesmí po dobu osmi měsíců opustit Tchaj-wan, a musí se zdržovat ve městě Chua-lien.

„Soud řekl, že není důvod ho nadále zadržovat. Určitě se budeme chtít odvolat,“ řekla mluvčí žalující strany Guardianu.

Páteční nehodě předcházel náraz vlaku do nákladního vozidla, které popojelo ze stavby vedle trati do kolejiště. Vedoucí stavby je podezírán, že řádně nezabrzdil vozidlo. Soud však uvedl, že zatímco pohyb vozidla do trati byl způsobený pravděpodobně nedbalostí, nešlo o záměr.

Pracovníci v sobotu začali s odklízením zadní části vlaku, protože je méně poničená, vzhledem k tomu, že zastavila ještě před tunelem. Větší chaos je uvnitř tunelu a pravděpodobně tam budou i další oběti. „Stále pokračujeme v záchranné akci,“ sdělil velitel hasičů.

Při nehodě bylo zraněno asi 150 lidí, 48 lidí zemřelo na místě a další dva po převozu do nemocnice. Úřady v sobotu uvedly, že ve vlaku cestovalo 496 osob včetně čtyř zaměstnanců vlaku, a zároveň varovaly, že počty obětí mohou nadále stoupat.

Někteří cestující ze zadní části vlaku vyvázli téměř bez zranění, další stovku lidí vyprostili záchranáři z prvních čtyř vagonů. Jiní rozbíjeli okna, aby se dostali ven.

„Pocítil jsem prudký otřes a spadnul jsem na zem. Rozbili jsme okno, abychom vyšplhali na střechu vlaku a dostali se tak ven,“ sdělil jeden z přeživších železničního neštěstí pro BBC.

„Celé moje tělo spadlo k zemi, praštila jsem se do hlavy a krvácela jsem. Rozhlédla jsem se a viděla všude těla,“ řekla jiná cestující.

Většina přeživších byla vyproštěna z trosek vlaku v pátek odpoledne, záchranná práce pokračují i nadále. Úřady uvedly, že odklizení nehody bude trvat ještě minimálně další týden.

Vláda nařídila po dobu tří dnů stažení vlajek na půl žerdi, aby uctila oběti nejhorší železniční katastrofy, která za poslední desetiletí místo postihla. Prezidentka země Cchaj Jing-wen v sobotu navštívila přeživší v nemocnici.