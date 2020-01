Gardy před íránským prezidentem tajily pravdu o sestřelení letadla. Rúhání hrozil rezignací

Teherán/Praha Íránské revoluční gardy bezprostředně po pádu ukrajinského letadla věděly, že ho omylem sestřelily. Pravdu před prezidentem Hasanem Rúháním ale tajily. Když se to Rúhání dozvěděl, pohrozil vlastní rezignací. Americký list The New York Times popsal, co předcházelo a následovalo po sestřelení ukrajinského stroje.

Krátce po startu z hlavního města Teheránu se ve středu 8. ledna zřítilo ukrajinské dopravní letadlo. Havárii tehdy nepřežil nikdo ze 176 lidí na palubě. To vše ve stejný den, kdy Íránci podnikli raketový útok na americké cíle v Iráku jako odvetu za předchozí útok USA na íránského generála Kásema Solejmáního v Bagdádu. Íránský úřad pro letectví bezprostředně reagoval prohlášením, že letadlo havarovalo zřejmě kvůli technickým problémům.



Íránci po třech dnech ale přiznali, že letadlo zasáhla jeho protivzdušná obrana, která byla v pohotovosti kvůli předchozímu útoku na americké cíle. O tom, co íránskému přiznání a pádu letadla předcházelo, první napsal The New York Times. Íránské revoluční gardy (IRG) podle deníku bezprostředně po sestřelení letadla věděly, že udělaly chybu a v tu chvíli začaly skrývat pravdu.



Problémy započaly už den před sestřelením. Velitel vzdušných sil IRG Amir Ali Hajizadeh údajně žádal příslušné orgány o uzavření íránského vzdušného prostoru. Íránci se ale obávali, že uzavření letiště vyvolá paniku v zemi a strach z války s USA. Navíc doufali, že přítomnost dopravních letadel zapůsobí jako odrazení Američanů od útoku.



Po zahájení středečního íránského raketového útoku přišlo od velení protivzdušné obrany varování, že americké válečné letouny vzlétly ze Spojených arabských emirátů a že řízené střely směřují k Íránu.



Armádní důstojník původní varování slyšel, ale již nezaznamenal pozdější zprávu s tím, že výstraha byla pouze falešný poplach. Když spatřil letadlo, požádal velení o povolení k palbě. Nikdo mu neodpověděl, protože komunikační síť byla narušena, informoval deník The New York Times. Voják proto vypálil dvě rakety. „Zavolal jsem úředníkům a řekl jim, co se to stalo a že jsme dost možná zasáhli vlastní letadlo,“ řekl později v televizním prohlášení Hajizadeh, který informoval i nejvyšší íránské vojenské velitele.



Společně vytvořili tajný vyšetřovací výbor, jehož členové vyslýchali všechny účastníky podílející se na sestřelení letounu. Téhož dne v noci výbor dospěl k závěru, že za sestřelení letadla mohla lidská chyba.



Zainteresovaní činovníci ale nepovažovali vyřčení pravdy jako vhodnou variantu. Obávali se nové vlny protestů, které v zemi panovaly před smrtí Solejmáního. „Chtěli to zatajit, mysleli, že země nedokáže zvládnout další krizi,“ řekl pro The New York Times pod podmínkou anonymity člen IRG.



O den později, ve čtvrtek, kdy v mezinárodním prostředí podezření vůči Íráncům sílilo, se prezident Rúhání pokoušel spojit s vojenskými veliteli, neúspěšně. „Čtvrtek byl šílený. Kontaktovali jsme ozbrojené síly s tím, co se stalo, odpověď na všechny otázky byla, že nedošlo k vypálení raket,“ řekl mluvčí íránské vlády Ali Rabiei. V pátek ráno Rabiei vydal prohlášení, ve kterém spekulace o sestřelení letadla označil za „velkou lež“.



Dramatická porada

O několik hodin později přední vojenští velitelé národa nechali svolat soukromé shromáždění a řekli prezidentovi Rúhánímu pravdu. Ten žádal, aby Írán okamžitě oznámil tragickou chybu a přijal důsledky. Vojenští funkcionáři mu ale tvrdili, že to může destabilizovat zemi. Rúhání následně pohrozil vlastní rezignací, líčí dramatické jednání The New York Times.

Poté úředníci informovali nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alí Chameneího.

V sobotu ráno vydala armáda prohlášení, že Íránci sestřelili letadlo důsledkem lidského selhání. Alí Chameneí vyjádřil soustrast pozůstalým a vyzval ozbrojené síly, aby objasnily „pravděpodobné chyby a vinu při tomto bolestném incidentu“. Prezident Rúhání dodal, že Írán hluboce lituje „velké tragédie a neomluvitelného omylu“.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Hlavním úkolem IRG je obrana národní bezpečnosti Íránu. Gardy jsou oddělené od složek íránské armády, námořnictva i letectva.