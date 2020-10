Von der Leyenová opustila krátce po začátku summit EU, předtím se setkala s nakaženým

Politička, která dopoledne v sídle komise jednala mimo jiné s českým premiérem Andrejem Babišem, měla podle svého vyjádření výsledek testu negativní. Unijní summit pokračuje bez ní.



„Právě jsem byla informována, že člen mého blízkého týmu měl ve čtvrtek ráno pozitivní test na covid-19. Já sama jsem měla test negativní,“ napsala von der Leyenová. Dodala, že se okamžitě uchýlí do izolace.



I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.