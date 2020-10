Covidová pandemie v Evropě neztrácí na síle, vysoké přírůstky nakažených hlásí Francie, Itálie nebo Británie

Paříž/Londýn/Řím Ve Francii za posledních 24 hodin přibylo rekordních 30 621 případů nákazy koronavirem. V zemi zemřelo dalších 88 infikovaných, a celková bilance mrtvých tak vzrostla na 33 125. Británie hlásí denní přírůstek 18 980 případů infekce a 138 mrtvých. Informovala o tom agentura Reuters.

Nad hranici 30 000 případů za den se Francie, která má asi 67 milionů obyvatel, od počátku epidemie covidu-19 dostala poprvé. Dosavadní rekord byl ze soboty, kdy ministerstvo zdravotnictví informovalo o 26 896 nových případů za 24 hodin. Celkem se nákaza prokázala již u více než 809 000 lidí.



Ve Francii v sobotu začne platit zdravotnický nouzový stav. V Paříži, Marseille a několika dalších velkých městech vstoupí v platnost zákaz nočního vycházení. Týkat se bude zhruba 20 milionů obyvatel Francie.

K drastickým opatřením Elysejský palác a vláda premiéra Jeana Castexe přistoupily především kvůli rostoucímu počtu lidí s covidem-19 v nemocnicích. V těžkém stavu na jednotkách intenzivní péče jich je nyní 1750.

Počet lidí nakažených koronavirem roste také v Británii, která má zhruba stejně obyvatel jako Francie. Za posledních 24 hodin tu přibylo 18 980 potvrzených případů infekce a 138 mrtvých. Celkem se tak britská koronavirová bilance vyšplhala na více než 673 000 nakažených a 43 293 mrtvých. S covidem-19 v Británii zemřelo podle oficiálních statistik nejvíce lidí v celé Evropě.

Rekordní nárůst hlásí Itálie

V Itálii za poslední den přibylo téměř 9000 nových případů nákazy koronavirem, nejvíce od začátku epidemie. Rekordní však byl i počet provedených testů, kterých zdravotníci vyhodnotili přes 160 000. Jihoitalský region Kampánie oznámil, že do konce října uzavře všechny školy, uvedla agentura ANSA. Španělsko ohlásilo přes 13 000 nově infikovaných a 140 úmrtí, podle epidemiologa Fernanda Simóna se ale nyní situace pomalu stabilizuje.

Šedesátimilionová Itálie byla letos v únoru první evropskou zemí, kde se virus SARS-CoV-2 začal šířit ve velkém. Na jaře proto vláda nařídila přísnou celostátní karanténu, která pomohla epidemii zkrotit. V posledních týdnech ale stejně jako v dalších evropských státech nakažených opět rapidně přibývá. Ve středu italské úřady informovaly o více než 7300 nových případech, což byl nový rekord. V nejnovější bilanci ale denní počet pozitivních testů stoupl dokonce na 8804.



Celkem se v Itálii od začátku epidemie koronavirem nakazilo přes 380 000 lidí, téměř 35 400 z nich zemřelo. Za posledních 24 hodin zemřelo 83 pacientů nakažených koronavirem, což je dvakrát tolik než o den dříve. Ačkoli nyní italští zdravotníci hlásí vyšší počty obětí, na jaře byla v tomto ohledu situace mnohem kritičtější - denní bilance úmrtí stoupala v březnu a dubnu až k hranici 900.

Španělské laboratoře za poslední den vyhodnotily s pozitivním výsledkem 13 318 testů na koronavirus, o den dříve to bylo necelých 12 000. Úmrtí přibylo 140, ve středu úřady hlásily 209 nových obětí. „Za posledních sedm dní zemřelo 494 lidí. Je možné, že se nacházíme ve fázi stabilizace, ale to se uvidí v příštích dnech,“ řekl na pravidelné tiskové konferenci Simón.

V nemocnicích je nyní přes 11 500 pacientů s covidem-19, na 1700 z nich na jednotkách intenzivní péče. Podle Simóna tak je kapacita intenzivních lůžek naplněna z necelé pětiny, takže v tomto ohledu je oproti jarním měsícům nápor na nemocnice mnohem menší. V 47milionovém Španělsku se od začátku epidemie infikovalo přes 920 000 lidí, na 33 500 z nich zemřelo.

Itálie co do absolutních čísel zvládá druhou vlnu pandemie covidu-19 lépe než další velké evropské země jako jsou Francie, Británie či právě Španělsko. I tady ovšem neustále stoupá počet infikovaných v nemocnicích. Na jednotkách intenzivní péče je aktuálně 586 lidí v těžkém stavu, ještě v druhé polovině července to bylo 40.

Na rozdíl od jarních měsíců se nyní nákaza v Itálii šíří ve velkém i jinde než v regionech na severu země. Za poslední den přibylo nejvíce nakažených v Lombardii (2067), ale také v Kampánii (1127), zejména v Neapoli a okolí, a Piemontu (1033).