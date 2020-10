Vůdce sexuální sekty, která zneužívala ženy, dostal v USA trest 120 let vězení

NEW YORK Na 120 let poslal v úterý newyorský soud do vězení Keithe Ranierea, který vytvořil tajný spolek, v němž sexuálně zneužíval ženy. Vůdce sekty dostal rovněž pokutu 1,75 milionu dolarů (405 milionů korun), informovala agentura Reuters. Ranierea již loni v červnu uznala porota vinným, před úterním vynesením rozsudku si musel vyslechnout výpovědi 15 svých obětí.

Raniere vytvořil společnost NXIVM podobnou sektě, do níž pod záminkou sebezdokonalování lákal ženy. Cvičení ale podle vyšetřovatelů spočívala především v sexuálních stycích s Ranierem.

Výzkum: U Čechů vzrostla v době pandemie sexuální touha, zadaní lidé jsou obecně spokojenější Nově příchozí ženy tituloval jako otrokyně, zatímco ty, které přivedly další ženu, získaly titul paní. Ženy byly nuceny hladovět a rovněž byly na svém těle ocejchovány nápisem s Raniereovými iniciály. Šedesátiletý Raniere se před soudem zodpovídal z obvinění z vydírání, obchodování s lidmi či sexuálních deliktů včetně držení dětské pornografie. V červnu jej porota shledala ve všech bodech obžaloby vinným. S Raniereovým spolkem se mimo jiné zapletla i dcera kanadsko-amerického miliardáře Edgara Bronfmana Clare Bronfmanová. Podle vyšetřovatelů použila přes 100 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč), aby financovala společnost NXIVM. Loni v dubnu se v rámci dohody s obžalobou přiznala, že vědomě poskytla útočiště ženě, která se dostala do USA na falešné pracovní vízum. Tato žena pak pracovala pro ni a pro organizaci NXIVM. Bronfmanová v září dostala trest šest let a devět měsíců za mřížemi. jrm mka