Vyjednavači se shodli na brexitové dohodě. Bruselu však vadí celní postavení Severního Irska

Přehled událostí od referenda o brexitu 24. června 2016 - V Británii v referendu o brexitu zvítězili odpůrci členství v EU poměrem 51,9 ku 48,1 procenta při volební účasti 72,2 procenta. Premiér David Cameron oznámil rezignaci.

13. července 2016 - Do čela vlády nastoupila Theresa Mayová.

29. března 2017 - Londýn oficiálně oznámil EU záměr z unie odejít na základě předchozí aktivace článku 50 (o vystoupení z EU) Lisabonské smlouvy.

8. června 2017 - Předčasné volby kvůli posílení mandátu konzervativců; konzervativci sice vyhráli, přišli ale o většinu.

20. června 2018 - Britský parlament schválil konečnou verzi zákona o odchodu Británie z EU, tzv. brexitový zákon.

9. července 2018 - Kvůli sporu ohledně tzv. plánu z Chequers premiérky Mayové, který chtěl zachovat více obchodních vazeb na EU, odstoupili ministr zahraničí Boris Johnson, ministr pro odchod z EU David Davis a jeho první náměstek Steve Baker.

14. listopadu 2018 - Vyjednavači obou stran se shodli na textu dohody upravující podmínky britského odchodu z unie - včetně takzvané irské pojistky - a na znění doprovodné politické deklarace.

12. prosince 2018 - Mayová ustála hlasování v Konzervativní straně o vyslovení nedůvěry, poměrem 200 ku 117. Předtím uvedla, že už konzervativce do řádných voleb v roce 2022 nepovede.

13. prosince 2018 - Summit EU potvrdil znění dohody o britském vystoupení i politické deklarace a upozornil, že smlouvu není možné měnit.

15. ledna 2019 - Britští poslanci poprvé odmítli dohodu o brexitu. Předseda labouristů Jeremy Corbyn podal návrh na vyslovení nedůvěry vládě, hlasování vláda ustála.

12. března 2019 - Dolní sněmovna i při druhém hlasování odmítla dohodu o odchodu Spojeného království z EU.

13. března 2019 - Britští poslanci schválili návrh vylučující za všech okolností brexit bez dohody.

20. března 2019 - Premiérka Mayová dopisem požádala šéfa Evropské rady Donalda Tuska o odklad brexitu do 30. června.

21. března 2019 - Lídři 27 zemí EU nabídli odklad do 22. května, pokud britský parlament schválí dohodu vystoupení, jinak jen do 12. dubna.

29. března 2019 - Britští poslanci i napotřetí odmítli brexitovou dohodu.

5. dubna 2019 - Mayová znovu požádala EU o odklad brexitu do 30. června.

10. dubna 2019 - EU se Británií dohodla na dalším odkladu brexitu, a to až do 31. října.

17. května 2019 - Vůdce opozice Corbyn oznámil, že brexitové rozhovory opozice s vládou ztroskotaly.

21. května 2019 - Mayová představila kompromisní plán, který měl pomoci napočtvrté prosadit v parlamentu brexitovou dohodu. Kvůli plánu rezignovala 22. května Andrea Leadsomová, která za vládu vytvářela agendu dolní komory parlamentu.

24. května 2019 - Mayová oznámila, že 7. června skončí jako vůdkyně konzervativců.

27. května 2019 - Volby do Evropského parlamentu skončily zdrcující porážkou onzervativců. Získali pouze deset procent, zatímco vítězná Strana pro brexit skoro třetinu hlasů.

23. července 2019 - Novým lídrem britských konzervativců byl zvolen Boris Johnson. O den později se stal premiérem a jmenoval nové ministry.

19. srpna 2019 - Johnson v dopise zaslaném Tuskovi označil za nejvyšší prioritu své vlády dosažení brexitové dohody. Irskou pojistku označil za nedemokratickou a vyzval, aby byla v dohodě nahrazena závazkem, že před koncem pobrexitového přechodného období začnou platit "alternativní ujednání". Tusk i EK odmítli.

27. srpna 2019 - Lídři opozičních uskupení v parlamentu se shodli na spolupráci ve snaze zabránit brexitu bez dohody.

28. srpna 2019 - Johnson potvrdil spekulace médií, že do 14. října bude zasedání britského parlamentu přerušeno.

3. září 2019 - Johnsonova vláda ztratila většinu v Dolní sněmovně poté, co Konzervativní stranu kvůli nesouhlasu s vládní brexitovou politikou opustil poslanec Philip Lee.

4. září 2019 - Poslanci Dolní sněmovny schválili návrh zákona, jehož cílem je zabránit brexitu bez dohody. Johnson zároveň v parlamentu vyzval k uspořádání předčasných voleb 15. října, což poslanci odmítli.

6. září 2019 - Návrh zákona schválila i Horní sněmovna, souhlas s ním vyjádřila 9. září i britská královna Alžběta II. a norma tak vstoupila v platnost.

Dolní sněmovna schválila usnesení požadující zveřejnění vládního scénáře pro brexit bez dohody a rovněž zveřejnění korespondence vládních poradců týkající se rozhodnutí přerušit na několik týdnů zasedání parlamentu.

10. září 2019 - V noci na 10. září bylo přerušeno zasedání parlamentu.

11. září 2019 - Skotský odvolací soud rozhodl, že vynucená přestávka v zasedání britského parlamentu je nezákonná. Britská vláda se proti rozhodnutí odvolala k nejvyššímu soudu.

24. září 2019 - Britský nejvyšší soud dospěl k závěru, že vynucená pětitýdenní přestávka v zasedání parlamentu je nezákonná. Parlament může nyní podniknout kroky k tomu, aby se opět sešel. 2. října 2019 - Británie předala Evropské komisi očekávaný písemný návrh na změny v brexitové dohodě ohledně takzvané irské pojistky, která je součástí textu.

15. října 2019 - Vyjednávací týmy EU a Británie se shodly na návrhu brexitové dohody, oznámil britský list The Guardian s odvoláním na zdroje z obou stran. Podle listu se pohled na zásadní problém podařilo sladit a hranice pro celní kontroly bude mimo pevninu.