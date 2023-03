Wagnerovci utržení ze řetězu. Jak funguje Prigožinova soukromá armáda a v čem se liší od západních žoldnéřů?

Analýza

Chodí to u nich tak, že, řekněme, v 16 hodin dostanou příkaz jít do útoku. A pokud do 11 hodin příštího dne nepostoupí dopředu, tak je takzvaně vynulují, popsal mi Maik, ukrajinský důstojník bojující u Bachmutu, způsob, jakým soukromá armáda Jevgenije Prigožina, známá jako wagnerovci, využívá odsouzené naverbované po kriminálech.