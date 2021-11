WHO zařadila nejnovější variantu koronaviru mezi znepokojivé. Přiřadila jí řecké písmeno omikron

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek zařadila novou variantu koronaviru B.1.1.529 mezi znepokojivé. Organizace to oznámila po konzultacích s experty. Znepokojivé varianty jsou prokazatelně vysoce nakažlivé, hůře se s nimi bojuje nebo mají za následek těžký průběh nemoci. Patří mezi ně i nyní převládající varianta delta. Nejnovější variantě přiřadila WHO řecké písmeno omikron, v médiích se dříve objevovalo označení písmenem ný.