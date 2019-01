‚Zabijí mě.‘ Saúdská Arabka utekla před výhružkami rodiny, ta ji za ostříhání vlasů půl roku věznila

BANGKOK Mladá saúdskoarabská žena, která podle svých slov prchá před zneužíváním ze strany rodiny, se zabarikádovala v letištním hotelu v Thajsku a prostřednictvím sociálních sítí odtud od sobotního večera posílá zoufalé prosby o pomoc.

Saúdská Arabka míří do Austrálie, kde chce požádat o azyl. Při zastávce v Thajsku jí byl ale zabaven pas a místní úřady požadovaly její návrat k rodině, která je nyní na dovolené v Kuvajtu.



V rozhovoru s agenturou Reuters osmnáctiletá Rahaf Kunúnová uvedla, že v případě návratu k rodině se obává o svůj život. „Moji bratři, rodina a lidé ze saúdskoarabského velvyslanectví na mě budou v Kuvajtu čekat. Zabijí mě. Můj život je v nebezpečí. Moje rodina mi vyhrožuje smrtí za ty nejbanálnější věci,“ řekla.

Mladá saúdskoarabská žena, která podle svých slov prchá před zneužíváním ze strany rodiny, se zabarikádovala v letištním hotelu v Thajsku.

Na dotaz, proč se rozhodla utéci do Austrálie, Saúdská Arabka popsala, že dlouhodobě čelila fyzickému, verbálnímu a citovému zneužívání ze strany mužských rodinných příslušníků. „Nenechají mě řídit auto ani cestovat. Utlačují mě. Miluji život a práci, jsem velmi ctižádostivá, ale rodina mi brání žít život naplno,“ citovala Kunúnovou agentura Reuters. „Vyhrožují mi a nedovolují mi pokračovat ve vzdělání,“ dodala a popsala, jak ji rodina věznila šest měsíců v jejím pokoji za to, že si ostříhala vlasy.



Zpravodajskému serveru BBC News Kunúnová řekla, že se zřekla islámu, a proto se bojí násilné reakce příbuzných. Naopak podle výpovědi thajského imigračního úředníka Kunúnová chce útěkem především uniknout předem dohodnutému sňatku. Ve svých příspěvcích na sociálních sítích žena uvedla, že pochází z vlivné saúdskoarabské rodiny, blíže ji ale neidentifikovala. Agentuře Reuters se zatím nikoho z jejích příbuzných nepodařilo kontaktovat.

Ve svých příspěvcích na twitteru žádá Kunúnová o pomoc Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Úřad v prohlášení sdělil, že případ Saúdské Arabky sleduje a „snaží se získat od thajských úřadů k ní přístup“, aby mohl posoudit, zda potřebuje mezinárodní ochranu.

„Thajsko by mělo UNHCR povolit přístup k této ženě, aby úřad mohl rozhodnout, zda se jedná o uprchlici, či nikoli,“ prohlásil Phil Robertson, zástupce šéfa asijské pobočky organizace Human Rights Watch. „Případně by jí Thajsko mohlo vrátit pas a nechat ji pokračovat v její cestě do Austrálie. Má platná australská víza,“ dodal.

O útěk se Kunúnová pokusila během rodinné návštěvy Kuvajtu. Je přesvědčena, že v Thajsku byla zadržena na žádost saúdskoarabských úřadů, které to ale popírají. Saúdskoarabské ministerstvo zahraničí uvedlo, že žena byla na letišti v Bangkoku zadržena pro porušení thajských imigračních zákonů.

Kunúnová odmítla nastoupit na zpáteční let do Kuvajtu, k němuž se ji chystali doprovodit imigrační úředníci. Zůstává na letišti ve svém hotelovém pokoji, jehož dveře podle videonahrávky zveřejněné na twitteru zabarikádovala stolem a matrací. Šéf thajského imigračního úřadu podle posledních informací agentury Reuters prohlásil, že prchající žena v pondělí odeslána zpět do Kuvajtu nebude.

Saúdská Arábie je dlouhodobě kritizována za porušování práv žen, které mimo jiné potřebují souhlas svého poručníka - obvykle svého otce či manžela - aby získaly pas, mohly odcestovat do ciziny, otevřít si bankovní účet, začít pracovat nebo se provdat. „Pokud jsou prchající saúdskoarabské ženy proti své vůli vráceny rodině, mohou čelit krutému násilí, omezování svobody a dalšímu zneužívání ze strany příbuzných,“ varoval Michael Page z HRW.