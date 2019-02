Začíná proces s katalánskými politiky obžalovanými ze vzpoury, hrozí jim až 25 let vězení

Madrid Před španělským nejvyšším soudem v Madridu začne v úterý dlouho očekávaný proces s bývalým vedením Katalánska, označovaný místními médii za proces století. Celkem 12 politiků, včetně exministrů regionální vlády, je obžalováno kvůli předloňskému referendu o nezávislosti Katalánska. Devíti z nich hrozí za vzpouru 16 až 25 let vězení.

V procesu, přenášeném v přímém přenosu na internetu, má vypovídat na 600 svědků, včetně expremiéra Mariana Rajoye. Po dobu procesu plánují katalánští separatisté demonstrace v Madridu, v Katalánsku i v zahraničí.

Devět z obžalovaných je už řadu měsíců ve vazbě, nejdéle jsou za mřížemi dva aktivisté Jordi Sánchez a Jordi Cuixart. Byli zatčeni v polovině října 2017 kvůli tomu, že svolali v září v Barceloně demonstraci po razii španělské policie na úřadech katalánské vlády. Razie souvisela s chystaným referendem, jehož konání soud označil za odporující španělské ústavě.

Nejvyšší trest (25 let vězení) požaduje španělská prokuratura pro bývalého katalánského vicepremiéra a exministra hospodářství a financí Oriola Junquerase. Katalánský expremiér Carles Puigdemont, který od svého útěku v říjnu 2017 žije v Belgii, má být souzen v odděleném procesu. Trest 17 let vězení hrozí Sánchezovi, Cuixartovi a bývalé šéfce katalánského parlamentu Carme Forcadellové, která je ve vazbě od loňského března.



Původně mělo před nejvyšším soudem v Madridu stanout 18 obžalovaných. Na sklonku minulého roku ale nejvyšší soud kauzu rozdělil na dvě části a šest katalánských politiků, kteří jsou obžalováni jen z ignorování zákonů, bude souzeno katalánským nejvyšším soudem v Barceloně.

Katalánští politici jsou obžalováni kvůli schválení zákonů regionálním parlamentem, které odporují španělské ústavě, kvůli uspořádání referenda o nezávislosti Katalánska 1. října 2017 a kvůli rezoluci o vyhlášení nezávislosti, kterou přijal týž rok koncem října katalánský parlament. Po přijetí rezoluce rozpustila tehdejší Rajoyova vláda se souhlasem Senátu katalánský parlament a sesadila regionální vládu.

Proces s katalánskými politiky je mediálně nejsledovanější kauzou v zemi za 12 let, od soudu kvůli atentátům z 11. března 2004 na madridské vlaky. Na nynější proces se akreditovalo více než 600 novinářů ze 170 médií, včetně padesátky zahraničních. Většina zahraničních novinářů je z Evropy, jsou ale mezi nimi i reportéři z Číny nebo USA. Na bezpečnost v okolí soudní budovy v centru Madridu bude dohlížet na 200 policistů.

Prvního dne se má zúčastnit i Torra

Do soudní síně se vejde jen asi sto lidí, z toho 24 míst je rezervováno pro rodiny obžalovaných (na každého dvě). Novinářů se do sálu dostane 20 a budou se po dni střídat. Asi padesát míst je vyhrazeno veřejnosti, dovnitř se dostanou ti, kteří se každý den co nejdříve postaví do fronty. Prvního dne jednání se má účastnit i katalánský premiér Quim Torra a dva ministři jeho vlády, po další dny má katalánská vláda rezervováno jedno místo.

Podle neoficiálních informací španělských médií by měla veřejná slyšení procesu skončit před 9. květnem, kdy začíná kampaň před regionálními a místními volbami a volbami do Evropského parlamentu. Jako jednací dny zatím soud stanovil úterky, středy a čtvrtky vždy od 10:00 SEČ. Vzhledem k velkému počtu svědků ale možná soud jednací dny rozšíří na celý pracovní týden a možná i na sobotu, uvedl v pátek deník La Vanguardia.