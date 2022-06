Zahraniční zájemci o pouť do Mekky mají problém. O jejich účasti rozhodne los

Za necelé dva týdny začíná hadždž, tradiční muslimská pouť do Mekky. Saúdské úřady se však rozhodly ji na poslední chvíli znepříjemnit statisícům věřících. Zhruba měsíc před jejím zahájením, které letos připadá na 7. července, změnily pravidla pro rezervace. Poutníci z Evropy či Ameriky se odteď musí registrovat přes jednotný online systém spravovaný saúdskou vládou – a doufat, že na ně vyjde řada.

To se přitom dozvědí jen pár dnů před odjezdem. Letenky i ubytování si pak musí opět rezervovat pouze u vlády. Dosud si mohli cestu do arabského království obstarat skrze soukromé cestovky.

Již v dubnu saúdská vláda oznámila, že letos pustí do Mekky jen milion poutníků. To je sice mnohonásobně více než v uplynulých koronavirových letech, není to však ani polovina dřívější účasti. Před vypuknutím pandemie navštěvovalo svatá místa během poutní sezony až 2,5 milionu věřících, z toho více než 1,7 milionu ze zahraničí. Všichni letošní účastníci musí být plně očkováni proti covidu jednou z deseti vakcín schválených saúdskou vládou a musí být mladší 65 let.

Přísné kvóty na poutníky

Tradičně jde o největší shromáždění lidí na světě. To si v minulosti vyžádalo ztráty na životech, když se při některých hromadných rituálech strhla panika a stovky lidí byly ušlapány. Saúdské úřady proto zavádějí stále nová bezpečnostní opatření. Jedním z nich je i regulace počtu účastníků. Jednotlivé země dostávají přidělené kvóty.

V muslimských státech se na organizaci často podílejí místní vlády, na Západě to bylo v rukou soukromých agentur. Pokud si žadatel zarezervoval pobyt včas, měl účast jistou několik měsíců předem a mohl podle toho plánovat.

S tím je však konec, alespoň pro muslimy ze Západu. Ti se teď musí zaregistrovat přes server Motawif.com.sa, kde o jejich účasti rozhodne náhodný los. Jak přesně loterie funguje, přitom není jasné.

Ceny za pobyt se pohybují zhruba od šesti do deseti tisíc dolarů (140–230 tisíc korun) a zahrnují dopravu, stravu i ubytování. Loterie se týká všech zemí Severní a Jižní Ameriky, většinově nemuslimských zemí Evropy, Austrálie a Nového Zélandu. Podle Saúdů má centralizovaný systém chránit poutníky před podvodníky.

Losování proběhlo minulý týden. První cestovatelé dorazí na letiště v Džiddě v těchto dnech. Někteří tedy měli jen několik dní na to, aby zařídili vše potřebné.

Nařízení vyvolalo mezi západními muslimy zmatek a rozčarování. Ti, kdo si poutní zájezd rezervovali ještě před zavedením nových pravidel, jej museli zrušit. Saúdská vláda jim doporučila, aby si nechali vrátit peníze. A právě o ty jde podle kritiků nového systému především.

„Dělají si z toho kšeft, chtějí naplnit vlastní hotely,“ kritizuje saúdské úřady jeden z německých organizátorů zájezdů, jejž cituje rakouský deník Die Presse. Jen v Německu žije podle odhadů více než pět milionů muslimů.

Peníze pro Rijád i Dillí

Protesty však přicházejí z celé Evropy. Skupina britských poslanců vyzvala Rijád, aby zavedení nových pravidel odložil. Ve Francii hrozí bankroty cestovek specializovaných na hadždž, uvedl deník Le Monde. „Pro mnohé agentury je hadždž hlavním zdrojem zisku. Nyní budou muset spoléhat na umru (tzv. malou pouť, kterou lze vykonat kdykoli – pozn. red.), aby přežily, což bude likvidační,“ řekl serveru Middle East Eye (MEE) Jusuf, šéf cestovky z Londýna.

Někteří věřící však doufají, že odstranění prostředníka by mohlo otevřít cestu k levnější hadždž. „Ceny na portálu jsou skvělé, o 3000 liber (asi 86 tisíc korun) nižší, než kolik si účtovaly agentury,“ citoval MEE Fajáze, obchodník z Cheshiru.

Se systémem Motawif se navíc pojí ještě jedna kontroverze. MEE před několika dny upozornil, že saúdská vláda jej částečně outsourcovala do Indie – skrze společnost Accel India, jež má úzké vazby na nacionalistickou vládu premiéra Nárendry Módího. V Indii v posledních měsících sílí protimuslimské nálady.

Muslimové z celého světa se tak obávají, že jejich penězi jsou financovány aktivity namířné proti jejich souvěrcům v Indii i že jejich citlivá data padnou do špatných rukou. Podle aktivistky Nabíji Chánové z Dillí je to „pobuřující a nebezpečné“. „Na jedné straně Saúdská Arábie odsuzuje kontroverzní výroky indických vůdců o proroku Mohamedovi, na druhé obchoduje s takovými organizacemi. Nedochází jim to, nebo jim na muslimech prostě nezáleží?“ citoval ji MEE.