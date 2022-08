Do Záporoží mají přijet inspektoři. Jejich návštěva v obsazené jaderné elektrárně ale nebude všespásná

Dle společnosti Enerhoatom, která za běžných podmínek elektrárnu spravuje, pokračuje příprava na zapojení dalších bloků atomové elektrárny.

Ještě ve čtvrtek byla přitom situace mnohem vážnější. „Aktivita okupujících jednotek způsobila úplné odstřižení Záporožské jaderné elektrárny od sítě, poprvé v dějinách,“ konstatovali ve čtvrtek zástupci Enerhoatomu. Důvodem byl údajně požár, který poškodil elektrické vedení.

Jaderné havárii zabránil dle listu Ukrajinska pravda automatický systém, který spustil dieselové generátory na výrobu elektřiny. „Každá minuta pobytu ruských vojáků v jaderné elektrárně hrozí globální katastrofou,“ prohlásil v reakci na události prezident Ukrajiny Volodomyr Zelenskyj.

Elektrárna pod palbou

Areál Záporožské jaderné elektrárny hodlají v nejbližší době navštívit zástupci MAAE. Ředitel agentury Rafael Grossi včera v rozhovoru pro francouzskou rozhlasovou stanicí RFI konstatoval, že odborníci by chtěli na místě zjistit skutečný stav a ověřit situaci v okolí elektrárny.

Kyjev a Moskva se totiž dlouhodobě vzájemně obviňují z ostřelování citlivého objektu. „Víme, že elektrárna byla předmětem útoků, byť možná nepřímých. Na začátku války, v březnu, došlo k epizodě, kdy byla cílem útoku jedna budova. A pak se objevily také problémy s externími dodávkami elektřiny, které přetrvávají i nyní. Musíme se pokusit obnovit systémy přenosu dat a také se pokusit trochu stabilizovat situaci v zařízení,“ řekl Grossi.

Podle agentury Bloomberg by mělo k inspekci dojít před 5. zářím, na nějž byla původně ještě před válkou naplánována poprvé po šestnácti letech kontrola bezpečnosti ukrajinské elektrárny.

Do Záporoží by měli přitom vyrazit dle ukrajinského ministra energetiky Hermana Galuščenka nejen specialisté na jadernou energetiku, ale i vojenští experti. Uvažuje se i o zapojení OSN.

Podle Grossiho odsouhlasili plány jak Ukrajinci, tak i Rusové. Tato návštěva však nebude dle expertů všespásná a cestou k bezpečí je pouze úplná demilitarizace jaderné elektrárny.

Demilitarizovanou zónu kolem ní žádá například i administrativa amerického prezidenta Joe Bidena. Osud Záporožské jaderné elektrárny byl také předmětem nedávného jednání ve Lvově mezi ukrajinským prezidentem Zelenským, generálním tajemníkem OSN Antónem Guterresem a tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Ukrajinci upozorňují i na neudržitelnou situaci zaměstnanců elektrárny. Ti od počátku března a jejího obsazení pracují s ruskými ozbrojenci za zády.

„Únava a stres jsou bohužel dva důležité bezpečnostní faktory,“ okomentoval situaci pro agenturu AP odborník na jaderná zařízení Nadžmedin Meškati.

Přesměrování elektřiny do Ruska?

V posledních dnech se dle serveru CNN množí spekulace, že se Rusko pokusí odpojit elektrárnu od ukrajinské sítě a následně ji připojit k ruské soustavě.

„Elektřina, kterou (Záporožská jaderná elektrárna) vyrábí, právem patří Ukrajině a jakýkoli pokus o odpojení elektrárny od její energetické sítě a přesměrování do okupovaných oblastí je nepřijatelný,“ řekl novinářům mluvčí amerického ministerstva zahraničí Vedant Patel.

Takový proces by přitom byl technicky velmi náročný a nebezpečný. Zahrnoval by úplné odstavení elektrárny a ke chlazení reaktorů by se musely využít zmiňovaných dieselové generátory. Podobně jako tomu bylo v kritický čtvrtek.

Britský list Guardian v této souvislosti připomněl, že pokud se generátory porouchají, mají inženýři odhadem asi 90 minut, aby odvrátili nebezpečné přehřátí.

Zařízení v Záporoží je největší jadernou elektrárnou v Evropě s celkovým instalovaným výkonem šest tisíc MW. To je ve srovnání s českým Temelínem přibližně trojnásobek.

Na Ukrajině pokrývala Záporožská elektrárna pětinu spotřeby elektřiny. Podle agentury Reuters by její ztráta zvýšila tlak na ukrajinskou vládu, která se připravuje už teď na těžkou válečnou zimu s potenciálně ochromujícím nedostatkem energie.