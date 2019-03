Mayová příští týden zkusí dohodu o brexitu prosadit počtvrté, píše britský tisk

Londýn Spekulace o čtvrtém hlasování o brexitové dohodě i o předčasných volbách plní britský tisk poté, co dolní komora tamního parlamentu v pátek potřetí odmítla vládní vizi odchodu z Evropské unie. Deník Financial Times (FT) nicméně v komentáři svého editorského týmu uvádí, že další pokus prosadit dohodu o vystoupení by již byl absurdní. Podle The Daily Telegraph by měla premiérka Theresa Mayová dojednat odklad brexitu a odstoupit.

„Británie měla opustit EU v pátek ve 23:00. Namísto toho teď Mayová stojí před sadou nepříjemných možností dalšího postupu, z nichž každá obnáší vážná politická rizika jak pro ni, tak pro její Konzervativní stranu,“ shrnuje současnou situaci FT. „Až se budou psát dějiny brexitu, tohle bude možná považováno za okamžik, kdy brexitáři pohřbili svůj vlastní projekt,“ dodává.



Ze sobotních článků v britských denících ale vyplývá, že prosazování „své“ brexitové dohody ještě premiérka Mayová nevzdala a hodlá to příští týden zkusit počtvrté. Podle zdrojů The Times nebo The Guardian Downing Street pracuje na plánech pro „rozhodující“ hlasování mezi stávající „rozvodovou“ dohodou a alternativou, která získá v pondělí největší podporu ve druhé fázi „průzkumných“ hlasování v Dolní sněmovně. Očekává se, že tou bude „měkčí“ podoba brexitu například s trvalým členstvím Británie v celní unii s EU.

FT ale označuje případné čtvrté hlasování o dohodě za absurdní, předsedkyně vlády podle listu musí uznat, že její plán je mrtvý. Deník vidí jako jedinou cestu vpřed odvrácení brexitu bez dohody žádostí o delší odklad odchodu z unie. „Jeho smyslem je dosáhnout konsenzu okolo měkčího brexitu, který zahrnuje bližší ekonomickou a obchodní integraci s EU27. (...) Británie potřebuje čas na přehodnocení brexitu, jak cílové stanice, tak toho, jak se do ní dostane,“ píše FT.

The Daily Telegraph rovněž vidí jako východisko prodloužení lhůty pro vyjednání podmínek brexitu. Dohodnutí odkladu by zároveň podle deníku mělo být tím posledním, co Mayová vykoná jakožto šéfka vlády. „Musí jí nyní být jasné - nebo jí to musí být řečeno, - že ačkoli může s EU dojednat odklad pro brexit, dál už cesta nevede. Poté musí vyklidit pole, pro dobro brexitu, své strany i samotné demokracie,“ napsal The Daily Telegraph v redakčním komentáři.