Běžný soud se změnil v tragédii. Předváděná zbraň spadla a při tom nešťastně zastřelila právničku

KAPSKÉ MĚSTO Mělo to být soudní stání jako každé jiné. Pro jihoafrickou právničku Addelaid Ferreira-Wattovou však skončilo smrtí. Do levého boku ji totiž trefil náhodný výstřel ze zbraně, která měla sloužit jako důkaz v případu vykradeného domu. Žena svému zranění po převozu do nemocnice podlehla.

Tragická událost se stala v pondělí u regionálního soudu v jihoafrickém městečku Ixopo, kde byla střelná zbraň během soudního stání předváděna jako důkaz. Nešťastně ale spadla na zem a při tom vystřelila. Jednapadesátiletá právnička byla zasažena kulkou a začala krvácet. Přítomní se snažili krvácení zastavit a okamžitě zavolali záchrannou službu. Navzdory rychlé a později i odborné pomoci lékaři u matky jednoho dítěte konstatovali smrt, informuje server independent.com. Jednapadesátiletá Addelaid s dcerou. Místní policie tuto nešťastnou událost vyšetřuje jako zabití z nedbalosti. „V pondělí v 15:20 odpoledne byla 51letá žena převezena do nemocnice poté, co byla postřelena do levého boku. Později v nemocnici zemřela. Zbraň měla být u soudu představena jako důkaz ve věci vykradeného domu, když zbraň nedopatřením vystřelila," sdělil mluvčí policie Brigadier Jay Naicker. „Nemůžeme, bohužel, podávat více informací, vyšetřování je ve velmi citlivém stádiu," dodal Naicker. „Její předčasný odchod nás všechny zarmoutil. Myslíme a modlíme se za její rodinu během těchto nelehkých časů," vyjádřila soustrast státní zástupkyně Elaine Zungu. Rodina zároveň žádá, aby bylo respektováno její soukromí.

Střelná zbraň byla po nalezení vrácena okradeným manželům Cheryl a Davovi Biggsovým pro případnou nutnost vlastní ochrany. V den soudu ji ale Cheryl musela předat zpět policii, přičemž zmínila, že neví, jestli je zbraň nabitá nebo ne.