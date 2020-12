Zemřel nejbohatší bankéř světa Joseph Safra, byl i nejmovitějším Brazilcem

BRASÍLIA V brazilském Sao Paulu zemřel v 82 letech nejbohatší bankéř světa a zároveň nejbohatší Brazilec Joseph Safra. Ten pocházel původně z Libanonu a podařilo se mu vybudovat obrovské bankovní impérium, které prosperovalo v mnoha zemích od Brazílie až po Švýcarsko. Podle vyjádření své rodiny Safra zemřel přirozenou smrtí.

Úmrtí oznámila už před týdnem v oficiálním prohlášení Safrova bankovní společnost Banco Safra. Nejbohatší bankéř světa se v posledních letech léčil s Parkinsonovou nemocí, přesto podle vyjádření rodiny zemřel z přirozených příčin.

Safra se narodil v Bejrútu do židovské rodiny. Po druhé světové válce pak Safra spolu se svým otcem Jacobem a bratry utekl do Brazílie, kde založil a budoval rozsáhlé soukromé bankovní impérium, připomíná deník New York Times. Jeho společnost měla pobočky kromě Sao Paula například v New Yorku nebo v Ženevě. Magazín Forbes odhadoval hodnotu Safrova majetku v době jeho smrti (10. prosince 2020 - pozn. red.) na závratných 23,2 miliard dolarů (téměř půl bilionu korun). Safra byl s tímto majetkem nejen nejbohatším Brazilcem, ale také nejbohatším bankéřem světa.

Safra se kromě expanze na celosvětovém bankovních trhu velmi zajímal o dění v brazilské židovské komunitě. Jako nejbohatší člověk Brazílie a člen jednoho z nejvlivnějších židovských obchodních klanů neustále podporoval charitativní projekty, budoval komunitní centra a přispíval i na stavbu synagog.

Agentura Reuters upozorňuje, že Safra spolu se svou rodinou zůstal na rozdíl od jiných podnikatelů věrný svým etnickým kořenům. Bankovnictví bylo samozřejmě jeho hlavním byznysem, investoval ale také do cenných papírů, dobytčích farem nebo nemovitostí. Jeho skupině Safra Group patří mimo jiné i známá společnost Chiquita, exportující banány.

Safra v posledních letech už nežil v Brazílii, ale ve Švýcarsku. Do Sao Paula se však často vracel, měl tam totiž obrovskou vilu, která čítá zhruba 130 místností. Safra se před deseti lety odstěhoval do Švýcarska se svou ženou Vicky, měl tři syny, jednu dceru a čtrnáct vnoučat.

Podle prohlášení společnosti Banco Safra měl Safra zálibu ve sbírání umění a vzácných knih, také byl velmi vášnivým fotbalovým fanouškem. Často cestoval přes celý svět, jen aby viděl hrát brazilský národní tým. „Rád si hrál se svými dětmi a vnoučaty, vyprávěl příběhy svých předků, předával jejich hodnoty, tradice a kulturu,“ uvedla jeho společnost v prohlášení o Safrově úmrtí.

Safra mluvil plynně anglicky, arabsky a čtyřmi dalšími jazyky. Portugalštinu, která je brazilským oficiálním jazykem, používal jen velmi nerad, prý se bál, aby ho někdo špatně nepochopil. Podle agentury Reuters se Safra na veřejnosti snažil držet se zpátky, na jednáních a poradách v rámci své společnosti byl ale nemilosrdný a příkrý často i na členy své rodiny.

Kromě jiných mecenášských aktivit Safra letos výrazně finančně podpořil výzkum vakcíny proti novému koronaviru, uvedl list NY Times.